Accidente entre camión y motocicleta deja una familia muerta en Copán

Copán, Honduras.-Un accidente de tránsito de extrema gravedad se registró en la carretera internacional CA-4, a la altura de la comunidad de Las Bodegas, Nueva Arcadia, Copán, tras la colisión entre un camión y una motocicleta la mañana de este 1 de enero, hecho que dejó como resultado la muerte de una familia completa, según reportes preliminares de testigos.

De acuerdo con información preliminar brindada en el lugar, las víctimas mortales eran los ocupantes de la motocicleta: un hombre, una mujer y dos menores.

El médico que brindó asistencia en la escena explicó que los menores, con edades aproximadas entre tres y cinco años, presentaban aplastamiento craneal y múltiples lesiones en las extremidades en su cuerpo.