Accidente entre camión y motocicleta deja una familia muerta en Copán

Copán, Honduras.-Un accidente de tránsito de extrema gravedad se registró en la carretera internacional CA-4, a la altura de la comunidad de Las Bodegas, Nueva Arcadia, Copán, tras la colisión entre un camión y una motocicleta la mañana de este 1 de enero, hecho que dejó como resultado la muerte de una familia completa, según reportes preliminares de testigos.
De acuerdo con información preliminar brindada en el lugar, las víctimas mortales eran los ocupantes de la motocicleta: un hombre, una mujer y dos menores.
El médico que brindó asistencia en la escena explicó que los menores, con edades aproximadas entre tres y cinco años, presentaban aplastamiento craneal y múltiples lesiones en las extremidades en su cuerpo.
En el caso del padre, se reportaron lesiones traumáticas internas de alta gravedad, producto de la violencia del choque.
Respecto a la madre, el médico detalló que sufrió fracturas internas complejas y daños severos en órganos vitales. Aunque se realizaron maniobras de auxilio para estabilizarla, la magnitud de las lesiones derivó en su fallecimiento en el lugar.
En el camión se conducían tres personas, quienes resultaron con heridas de consideración y fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial.