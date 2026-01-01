"Si tuvieras este trasero, también irías desnuda": la réplica de JLo a sus detractores

Jennifer López no guarda silencio ante las críticas. Durante la noche de apertura de su nueva residencia en Las Vegas, "Up All Night Live in Las Vegas", la cantante de 56 años confrontó directamente a quienes cuestionan su estilo personal en redes sociales.
"Me río de algunas cosas que la gente dice en internet", comentó López ante una audiencia con todas las localidades agotadas en The Colosseum del Caesars Palace este martes por la noche, mientras lucía un diseño verde con flecos de Celia Kritharioti.
La artista citó algunos de los comentarios más recurrentes: "¿Por qué siempre se viste así? ¿Por qué no se viste acorde a su edad? ¿Por qué siempre va desnuda?". Con un movimiento seguro, López replicó: "Si tuvieras este trasero, también irías desnuda".
El público presente aplaudió la declaración, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Los seguidores de la cantante respaldaron su postura en los comentarios.
"Bien dicho, señorita López", escribió uno de ellos, mientras otro destacaba: "Ella no mintió sobre su cuerpo. Tiene un físico increíble. Cuerpo de gimnasio. Músculo, fuerza, definición. Eso es algo que la mayoría de las mujeres más jóvenes no tienen. Eso es disciplina".
Fiel a su estilo, la intérprete de "Let's Get Loud" deslumbró durante su primer espectáculo en Las Vegas con múltiples atuendos brillantes y ajustados.
Entre los diseños destacados figuró un vestido rosa ceñido con guantes de ópera a juego de The Blonds, y un body de encaje transparente con capa inspirado en telarañas, creado especialmente por Victoria's Secret.
Más allá de sus atuendos de escenario, López es reconocida por sus apariciones en alfombras rojas. El icónico vestido verde de Versace con escote pronunciado que llevó a los Grammy de 2000 marcó un hito en la historia de la moda y propició la creación de Google Imágenes.
Más recientemente, causó revuelo con un vestido plateado de Tamara Ralph con aberturas laterales en el Festival Internacional de Cine de Toronto durante la presentación de "Unstoppable" en 2024.
"Un vestido puede cambiar la trayectoria de cómo la gente se viste durante los próximos diez años", reflexionó López en un vídeo de YouTube de 2019 sobre aquel momento fashion. "Es el impacto tan grande que puede tener la moda y esas declaraciones de moda al solidificar una personalidad, un momento, un estilo, un movimiento, todas esas cosas".