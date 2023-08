Embajador de Chile, Enrique Barriga Larraín, concluye misión diplomática en Honduras

“Cuando emprendí mi carrera diplomática hace 45 años, siempre intuí que mi camino me llevaría a esta región al final del recorrido. No me equivoqué. Ahora, al despedirme, Honduras permanece arraigada en mi corazón. Partiré de estas tierras hondureñas, pero la esencia de Honduras nunca abandonará mi ser”, compartió efusivamente durante una solemne despedida que reunió a la esfera social y diplomática del país.