De 1979 a hoy: Diario EL HERALDO celebra 46 años de historia

El cumplimiento de un aniversario siempre ha de provocar nostalgia, alegría, orgullo y reflexiones. Y ayer, el diario más influyente del país celebró el respaldo, la confianza y el cariño que lo han hecho sobrepasar toda clase de barreras

  • 27 de noviembre de 2025 a las 10:27
1 de 24

María Ortíz, Fernando Maldonado y Glenda Estrada.

Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
2 de 24

Arturo Gálvez, Eddy Montalván, Carlos Zepeda, Pamela Gutiérrez, Andrea Reyes, Ana Lucía Gómez, Norma Farías, Andrea Moncada, Valeria Ordóñez y Andrea Cruz.

Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
3 de 24

Yefry Díaz y Alfredo Banegas.

 Lourdes Alvarado
4 de 24

Samuel Pacheco, José Rojas, Tali Tomé, Ariel Córdova, Fernando Morales, José Luis Zúniga, Polette Figueroa, María José Rivera y José Roberto Padilla.

Lourdes Alvarado
5 de 24

Estefanny Amaya, Cinthya Bardales, Samaí Torres, Glenda Estrada, Lourdes Alvarado y Melissa López.

Foto: Aníbal Vásquez | El Heraldo
6 de 24

Sharon Laínez, Alejandra Rivera, Sofía Portillo, Dalma Acosta, Cesia Paguada, Laura Cáceres; Yeny Sarmiento, Nicolle López, Sabdy Flores, Pamela Pino, Nayely Santos, Daniela Zepeda; Jefry Sánchez, Rodiney Cerrato y Julio Cruz.

Foto: Aníbal Vásquez | El Heraldo
7 de 24

Carlos Girón, Ángelo Ávila, José Quezada, Eduardo Domínguez y Edwin Ordóñez.

Foto: Aníbal Vásquez | El Heraldo
8 de 24

Estalin Irías, María Elena Rodríguez y Aléx Pérez.

Foto: Aníbal Vásquez | El Heraldo
9 de 24

Sharon Laínez, Cesia Paguada, Paola Ávila, Geraldine Detrinidad, Haydi Carrasco, Nayely Santos y Perla Ordóñez.

Foto: Aníbal Vásquez | El Heraldo
10 de 24

Josué Ortiz, Nesly Irías y Luis Miralda.

Foto: Aníbal Vásquez | El Heraldo
11 de 24

Daniela Ortega y Marbin López.

Foto: El Heraldo
12 de 24

José Valeriano y Javier Flores.

Foto: El Heraldo
13 de 24

Carlos Mauricio Flores y Eduardo Domínguez.

 Foto: Aníbal Vásquez | El Heraldo
14 de 24

Entre la festividad y la gratitud, así transcurrió la celebración de directivos y colaboradores de EL HERALDO, medio de comunicación referente a nivel nacional.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
15 de 24

Gustavo Osorio, Argentina Garmendia, Nesly Irías, Sandra Martínez, Ana Argueta, José Manuel Palacios, Nolly Navas, Rafael Rivera y Luis Medina.

Foto: Aníbal Vásquez | El Heraldo
16 de 24

Tras un ameno convivio se entregaron reconocimientos a colaboradores que han aportado dedicación y contribuido a la calidad y credibilidad que distinguen a diario EL HERALDO, entre ellos Agustín Lagos, Cesia Paguada, Lesly Chambasis, Alejandra Rivera, Haydi Carrasco, Lourdes Alvarado, Ana Argueta y José Manuel Palacios.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
17 de 24
18 de 24
19 de 24
20 de 24
21 de 24
22 de 24
23 de 24
24 de 24
