De 1979 a hoy: Diario EL HERALDO celebra 46 años de historia

María Ortíz, Fernando Maldonado y Glenda Estrada.
Arturo Gálvez, Eddy Montalván, Carlos Zepeda, Pamela Gutiérrez, Andrea Reyes, Ana Lucía Gómez, Norma Farías, Andrea Moncada, Valeria Ordóñez y Andrea Cruz.
Yefry Díaz y Alfredo Banegas.
Samuel Pacheco, José Rojas, Tali Tomé, Ariel Córdova, Fernando Morales, José Luis Zúniga, Polette Figueroa, María José Rivera y José Roberto Padilla.
Estefanny Amaya, Cinthya Bardales, Samaí Torres, Glenda Estrada, Lourdes Alvarado y Melissa López.
Sharon Laínez, Alejandra Rivera, Sofía Portillo, Dalma Acosta, Cesia Paguada, Laura Cáceres; Yeny Sarmiento, Nicolle López, Sabdy Flores, Pamela Pino, Nayely Santos, Daniela Zepeda; Jefry Sánchez, Rodiney Cerrato y Julio Cruz.
Carlos Girón, Ángelo Ávila, José Quezada, Eduardo Domínguez y Edwin Ordóñez.
Estalin Irías, María Elena Rodríguez y Aléx Pérez.
Sharon Laínez, Cesia Paguada, Paola Ávila, Geraldine Detrinidad, Haydi Carrasco, Nayely Santos y Perla Ordóñez.
Josué Ortiz, Nesly Irías y Luis Miralda.
Daniela Ortega y Marbin López.
José Valeriano y Javier Flores.
Carlos Mauricio Flores y Eduardo Domínguez.
Entre la festividad y la gratitud, así transcurrió la celebración de directivos y colaboradores de EL HERALDO, medio de comunicación referente a nivel nacional.
Gustavo Osorio, Argentina Garmendia, Nesly Irías, Sandra Martínez, Ana Argueta, José Manuel Palacios, Nolly Navas, Rafael Rivera y Luis Medina.
Tras un ameno convivio se entregaron reconocimientos a colaboradores que han aportado dedicación y contribuido a la calidad y credibilidad que distinguen a diario EL HERALDO, entre ellos Agustín Lagos, Cesia Paguada, Lesly Chambasis, Alejandra Rivera, Haydi Carrasco, Lourdes Alvarado, Ana Argueta y José Manuel Palacios.