Con fe y gratitud EL HERALDO festeja 46 años de historia

EL HERALDO conmemora 46 años de periodismo en Honduras. Desde 1979, el medio ha sido testigo de la historia del país

  • 27 de noviembre de 2025 a las 09:35
Arturo Gálvez, Eddy Montalván, Carlos Zepeda, Pamela Gutiérrez, Andrea Reyes, Ana Lucía Gómez, Norma Farías, Andrea Moncada, Valeria Ordóñez y Andrea Cruz.

Foto: Marvin Salgado | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- 46 años dan para mucho. La aparición de Diario EL HERALDO el 26 de noviembre de 1979, en los inicios de la era democrática en Honduras, fue algo más que una noticia.

El diario de “La verdad en sus manos” nació del impulso por informar con claridad y responsabilidad a una sociedad que despertaba a la vida democrática. Hoy, reafirmando esa premisa, pero diversificando su alcance de difusión, arribó con orgullo y festejo a su cuadragésimo sexto aniversario.

Una celebración de gratitud

En primera instancia se celebró una misa de Acción de Gracias oficiada por el padre Alexis Melgar, sacerdote de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa.

Entre la festividad y la gratitud, así transcurrió la celebración de directivos y colaboradores de EL HERALDO, medio de comunicación referente a nivel nacional.

Entre la festividad y la gratitud, así transcurrió la celebración de directivos y colaboradores de EL HERALDO, medio de comunicación referente a nivel nacional.

 (Foto: Marvin Salgado | El Heraldo)

La ceremonia religiosa congregó a directivos y colaboradores, quienes elevaron plegarias de agradecimiento por más de cuatro décadas de trayectoria periodística ininterrumpida.

Durante la eucaristía, el padre Melgar destacó la importante labor social que EL HERALDO ha desempeñado a lo largo de estos años, siendo voz de los sin voz y manteniendo informada a la población hondureña en momentos cruciales de la historia nacional.

(Foto: Marvin Salgado | El Heraldo)

Este cuadragésimo sexto aniversario se celebra con orgullo y gratitud, reconociendo el camino recorrido y renovando el compromiso con los principios que dieron vida a este proyecto periodístico.

