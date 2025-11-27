Con fe y gratitud EL HERALDO festeja 46 años de historia

Tegucigalpa, Honduras.- 46 años dan para mucho. La aparición de Diario EL HERALDO el 26 de noviembre de 1979, en los inicios de la era democrática en Honduras, fue algo más que una noticia.

El diario de “La verdad en sus manos” nació del impulso por informar con claridad y responsabilidad a una sociedad que despertaba a la vida democrática. Hoy, reafirmando esa premisa, pero diversificando su alcance de difusión, arribó con orgullo y festejo a su cuadragésimo sexto aniversario.