Velada de Acción de Gracias reúne a los Seniors 2026 de Elvel School

Los 80 Seniors 2026 de Elvel School se reunieron el pasado miércoles en su tradicional cena, ambientada con el encanto de las playas de Ibiza

  • 29 de noviembre de 2025 a las 12:47
1 de 26

El pasado miércoles 26 de noviembre, los Seniors 2026 de Elvel School se congregaron en La Reserva para una velada de Acción de Gracias que combinó sofisticación y nostalgia. Bajo la curaduría de la event planner Virginia Cárcamo, el salón de eventos se transformó en un oasis inspirado en la icónica isla de Ibiza.

 Fotos: Alex Pérez | EL HERALDO
2 de 26

Durante el evento, los discursos de Carlos Luke y Anna Flores invitaron a la reflexión y al recuerdo de los años compartidos en Elvel School. Sus palabras sellaron la camaradería entre los 80 seniors presentes, quienes celebraron la unidad y la memoria de su etapa estudiantil entre afecto y gratitud.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
3 de 26

Aunque la gala continuó más allá de la medianoche, el recuerdo de este encuentro quedará asociado a un cierre de ciclo elegante y festivo, dejando en evidencia la identidad de una promoción que, bajo su lema, celebra cada instante Before it Ends. A continuación, algunos de los próximos graduandos.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
4 de 26

Luis Romero, Luis Perdomo, Juan Valerio y Fernando Bueso.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
5 de 26

Sara Lagos y Evelyn Ramírez.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
6 de 26

Míah Vindel y Marcela Urrutia.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
7 de 26

Anna Flores, Sariana Ardón, Andrea Salgado y Megan Valladares.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
8 de 26

Alberto Lozano y Ana Ramirez.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
9 de 26

Lucas Oyuela, Diego Martínez y Juan Diego Villarreal.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
10 de 26

Camila Cruz y Carla Sánchez.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
11 de 26

Javier Valle y Grazzia Lacayo.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
12 de 26

Keyra Alvarenga e Ivanna Nolasco.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
13 de 26

Paula Pineda y Juan Valerio.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
14 de 26

Danna Meza, Leslie Paredes y Sylvana Tróchez.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
15 de 26

Luca Ruiz y Jorge Calix.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
16 de 26

Diego Ramos, Jiuliana Hernández y Besser Arguijo.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
17 de 26

Miguel Bulnes, Carlos Luke y Sady Padilla.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
18 de 26

Sara Yip, Sofía Bustillo y Míah Vindel.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
19 de 26

Gianna Alberto, Emily Eguigurems, Helena Mauri e Ivanna Nolasco.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
20 de 26

Seely Andino, Ariana Salazar y Daniela Ramírez.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
21 de 26

Adriana Domínguez y Avril Gradiz.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
22 de 26

Marión Mejía y Valeria Miranda.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
23 de 26

Raúl Tinoco, Rubén Navas y Juan Valerio.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
24 de 26

Sariana Ardón, Emily Eguigurems y Andrea Salgado.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
25 de 26

María Véliz y Adriana Tomé.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
26 de 26

Valeria Miranda, Daniela Yuja, Adriana Herrera y Kaori López.

 Foto: Alex Pérez | EL HERALDO
