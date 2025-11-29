Velada de Acción de Gracias reúne a los Seniors 2026 de Elvel School

El pasado miércoles 26 de noviembre, los Seniors 2026 de Elvel School se congregaron en La Reserva para una velada de Acción de Gracias que combinó sofisticación y nostalgia. Bajo la curaduría de la event planner Virginia Cárcamo, el salón de eventos se transformó en un oasis inspirado en la icónica isla de Ibiza.
Durante el evento, los discursos de Carlos Luke y Anna Flores invitaron a la reflexión y al recuerdo de los años compartidos en Elvel School. Sus palabras sellaron la camaradería entre los 80 seniors presentes, quienes celebraron la unidad y la memoria de su etapa estudiantil entre afecto y gratitud.
Aunque la gala continuó más allá de la medianoche, el recuerdo de este encuentro quedará asociado a un cierre de ciclo elegante y festivo, dejando en evidencia la identidad de una promoción que, bajo su lema, celebra cada instante Before it Ends. A continuación, algunos de los próximos graduandos.
Luis Romero, Luis Perdomo, Juan Valerio y Fernando Bueso.
Sara Lagos y Evelyn Ramírez.
Míah Vindel y Marcela Urrutia.
Anna Flores, Sariana Ardón, Andrea Salgado y Megan Valladares.
Alberto Lozano y Ana Ramirez.
Lucas Oyuela, Diego Martínez y Juan Diego Villarreal.
Camila Cruz y Carla Sánchez.
Javier Valle y Grazzia Lacayo.
Keyra Alvarenga e Ivanna Nolasco.
Paula Pineda y Juan Valerio.
Danna Meza, Leslie Paredes y Sylvana Tróchez.
Luca Ruiz y Jorge Calix.
Diego Ramos, Jiuliana Hernández y Besser Arguijo.
Miguel Bulnes, Carlos Luke y Sady Padilla.
Sara Yip, Sofía Bustillo y Míah Vindel.
Gianna Alberto, Emily Eguigurems, Helena Mauri e Ivanna Nolasco.
Seely Andino, Ariana Salazar y Daniela Ramírez.
Adriana Domínguez y Avril Gradiz.
Marión Mejía y Valeria Miranda.
Raúl Tinoco, Rubén Navas y Juan Valerio.
Sariana Ardón, Emily Eguigurems y Andrea Salgado.
María Véliz y Adriana Tomé.
Valeria Miranda, Daniela Yuja, Adriana Herrera y Kaori López.