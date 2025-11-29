Velada de Acción de Gracias reúne a los Seniors 2026 de Elvel School

El pasado miércoles 26 de noviembre, los Seniors 2026 de Elvel School se congregaron en La Reserva para una velada de Acción de Gracias que combinó sofisticación y nostalgia. Bajo la curaduría de la event planner Virginia Cárcamo, el salón de eventos se transformó en un oasis inspirado en la icónica isla de Ibiza.