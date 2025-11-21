Zoila Lagos recibe el Premio Quetglas 2025

San Pedro Sula, Honduras.- En una emotiva gala realizada en el Club Hondureño Árabe, Zoila Lagos, de la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh), recibió el Premio Quetglas 2025, reconocimiento otorgado por Fundación Osovi a hondureños dedicados al servicio social.
La activista fue homenajeada como “Peregrina de la caridad” por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres en Choloma y la zona norte.
El evento reunió a directivos, aliados, nominados y representantes de diversas organizaciones. La noche inició con la presentación del Coro Osovi y una conferencia magistral de María del Rosario Selman-Housein, seguida de la oración vicentina a cargo del padre Fausto Henríquez, presidente de Osovi.
La gala también premió a Sandra Bastidas y Mauricio Isaí Fernández, quienes obtuvieron 2,500 dólares cada uno por sus causas sociales, mientras Lagos recibió 4,000 dólares para fortalecer su labor comunitaria.
La ceremonia incluyó reconocimientos especiales y la proyección de videos que mostraron la trayectoria de los proyectos finalistas.
Con la emoción a flor de piel, Zoila Lagos agradeció el reconocimiento con un mensaje de esperanza, reafirmando su compromiso de trabajar por los derechos de las mujeres y niñas de Honduras sin importar las veces que las historias se repitan.