  1. Inicio
  2. · Entretenimiento
  3. · Sociales

Zoila Lagos recibe el Premio Quetglas 2025

La activista hondureña y directora de la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh) fue galardonada por la Fundación Osovi

  • 21 de noviembre de 2025 a las 18:18
Zoila Lagos recibe el Premio Quetglas 2025

La junta directiva de Osovi junto con la ganadora del Premio Quetglas y los dos finalistas.

 Foto: Moisés Valenzuela

San Pedro Sula, Honduras.- En una emotiva gala realizada en el Club Hondureño Árabe, Zoila Lagos, de la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh), recibió el Premio Quetglas 2025, reconocimiento otorgado por Fundación Osovi a hondureños dedicados al servicio social.

Zoila Lagos es reconocida como “Peregrina de la caridad” y gana el Premio Quetglas 2025

La activista fue homenajeada como “Peregrina de la caridad” por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres en Choloma y la zona norte.

El evento reunió a directivos, aliados, nominados y representantes de diversas organizaciones. La noche inició con la presentación del Coro Osovi y una conferencia magistral de María del Rosario Selman-Housein, seguida de la oración vicentina a cargo del padre Fausto Henríquez, presidente de Osovi.

Zoila Lagos luego de recibir su reconocimiento.

Zoila Lagos luego de recibir su reconocimiento.

 (Foto: Moisés Valenzuela)

La gala también premió a Sandra Bastidas y Mauricio Isaí Fernández, quienes obtuvieron 2,500 dólares cada uno por sus causas sociales, mientras Lagos recibió 4,000 dólares para fortalecer su labor comunitaria.

La ceremonia incluyó reconocimientos especiales y la proyección de videos que mostraron la trayectoria de los proyectos finalistas.

Con la emoción a flor de piel, Zoila Lagos agradeció el reconocimiento con un mensaje de esperanza, reafirmando su compromiso de trabajar por los derechos de las mujeres y niñas de Honduras sin importar las veces que las historias se repitan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Jairo Martinez Garay

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias