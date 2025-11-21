Zoila Lagos es reconocida como “Peregrina de la caridad” y gana el Premio Quetglas 2025

En una noche marcada por la solidaridad y el compromiso social, Zoila Lagos, de Apomuh, fue reconocida con el Premio Quetglas 2025 por su labor en defensa de los derechos de las mujeres en la zona norte. La gala, realizada en el Club Hondureño Árabe, reunió a líderes, organizaciones y voluntarios que celebraron el trabajo comunitario