Zoila Lagos es reconocida como “Peregrina de la caridad” y gana el Premio Quetglas 2025

En una noche marcada por la solidaridad y el compromiso social, Zoila Lagos, de Apomuh, fue reconocida con el Premio Quetglas 2025 por su labor en defensa de los derechos de las mujeres en la zona norte. La gala, realizada en el Club Hondureño Árabe, reunió a líderes, organizaciones y voluntarios que celebraron el trabajo comunitario

  • 21 de noviembre de 2025 a las 18:00
1 de 16

Mauricio Isaí Fernández, de la Asociación Semillas Triunfadoras; Zoila Lagos, de la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh), y Sandra Bastidas, de Casa Taller Sindamanoy.

Foto: Moisés Valenzuela
2 de 16

La junta directiva de Osovi con la ganadora del Premio Quetglas 2025, Zoila Lagos.

 Foto: Moisés Valenzuela
3 de 16

Durante la gala se dieron premios a “Embajadores Quetglas”.

 Foto: Moisés Valenzuela
4 de 16

Aldo Rivas, Nohemy Paz, Moisés Pejuan y Liliana Rodríguez.

 Foto: Moisés Valenzuela
5 de 16

Isis Mejía, padre Edwin Nieto y Claribel Posas.

 Foto: Moisés Valenzuela
6 de 16

Laura Elvir, Esmi Velásquez, Rául Herrera, Gilma Gómez, Nidia Manzanares y Carmen Castillo.

 Foto: Moisés Valenzuela
7 de 16

Fairuz Kury, Georgina Barahona y Karla Larach.

 Foto: Moisés Valenzuela
8 de 16

Javier Simán y Javier Vega.

 Foto: Moisés Valenzuela
9 de 16

Leila y Mario Canahuati.

 Foto: Moisés Valenzuela
10 de 16

Allan Membreño y Mariela Pineda.

 Foto: Moisés Valenzuela
11 de 16

Jon y Flor Pavlansky.

 Foto: Moisés Valenzuela
12 de 16

Alex Canahuati y Susy Tróchez.

 Foto: Moisés Valenzuela
13 de 16

Rafael y Patricia Flores.

 Foto: Moisés Valenzuela
14 de 16

Constantino y Giuliana Larach.

 Foto: Moisés Valenzuela
15 de 16

Karlene y Juan Carlos Handal.

 Foto: Moisés Valenzuela
16 de 16

José e Irma Molina.

 Foto: Moisés Valenzuela
