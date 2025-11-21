  1. Inicio
Fátima Bosch al natural: Así luce Miss Universo 2025 sin una gota de maquillaje

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 impulsó la viralización de imágenes donde la modelo mexicana aparece sin maquillaje. Así se ve su rostro al natural

  • 21 de noviembre de 2025 a las 16:22
1 de 12

Las fotografías de Fátima Bosch sin maquillaje se han vuelto virales horas después de ganar la corona de Miss Universo 2025 en Tailandia. Aunque las postales pertenecen a diferentes etapas de su vida, el repunte de interés tras su victoria provocó que circularan como una nueva ventana a su imagen real.

 Fotos: Instagram @fatimaboschfdz | Captura de pantalla
2 de 12

En las imágenes aparece con el rostro limpio, sin la producción característica del certamen.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
3 de 12

La naturalidad con la que la reina de belleza siempre se ha mostrado genera interpretaciones diversas y reacciones de seguidores que contrastan estas escenas con el estilismo impecable que lució a lo largo de la competencia.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
4 de 12

La tabasqueña, nacida el 19 de mayo de 2000, llegó a Miss Universo con una trayectoria temprana en concursos.

 Foto: Captura de pantalla | Redes sociales
5 de 12

En 2018 fue condecorada con el título de Flor Tabasco, primer peldaño de su camino del modelaje.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
6 de 12

Durante la concentración en Tailandia, missólogos de distintos países destacaron su rostro delicado y armonioso.

 Foto: Instagram | @telemundo
7 de 12

Cualidades que la mantuvieron entre las favoritas desde las primeras apariciones oficiales.

 Foto: Captura de pantalla | Redes sociales
8 de 12

Este reconocimiento anticipado coincidió con la atención que hoy generan las fotografías espontáneas que muestran su estética sin retoques.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
9 de 12

Bosch fue proclamada sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig en el certamen de belleza más importante del mundo.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
10 de 12

A pesar de la controversia por un supuesto fraude en su coronación, la modelo de 25 años comenzó hoy sus primeras actividades como Miss Universo durante un evento de la organización.

 Foto: Instagram | @missuniverse
11 de 12

En medio de la euforia posterior al triunfo, las imágenes con su rostro al natural se consolidaron como uno de los contenidos más comentados de la jornada.

 Foto: Instagram | @vanessaferbal y @melsaucedoo
12 de 12

Es importante señalar que su familia y amigos cercanos viajaron a Tailandia para acompañarla en la etapa final del certamen.

 Foto: Instagram | @vanessaferbal
