Miss Universo 2025: altura, peso y otros detalles poco conocidos de Fátima Bosch

La reciente coronación de Fátima Bosch en Tailandia impulsó una ola de curiosidad sobre facetas que rara vez ocupan titulares. Entre comentarios sobre su vida privada y el eco de su triunfo, emergen datos que perfilan a la joven mexicana más allá del escenario.
La nueva Miss Universo es originaria de Teapa, un municipio de Tabasco, México.
Nació el 19 de mayo de 2000, por lo que actualmente tiene 25 años.
Registros digitales la sitúan con una estatura de 1.74 metros, medida equivale aproximadamente a 5’7”.
Bosch estudió la carrera de Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Amplió su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán.
Desarrolló su propia marca llamada Fabofe. En ese proyecto se presenta como diseñadora, poeta, fotógrafa y pintora.
El peso de Bosch no ha sido confirmado de manera oficial en plataformas públicas. Estimaciones abiertas lo ubican cerca de los 55 kilogramos (121 libras).
Sus primeros acercamientos a los concursos de belleza ocurrieron en la infancia. En 2018 obtuvo el título de Flor Tabasco.
En entrevistas ha mencionado que sufrió bullying durante su etapa escolar. También ha hablado sobre su diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
En la actualidad se encuentra soltera, pero durante un periodo mantuvo una relación sentimental con el futbolista Kevin Álvarez.
Su platillo favorito son las milanesas acompañadas con mermelada de fresa y es admiradora del grupo Rebelde.
En septiembre comunicó la pérdida de su perro Rocco. El mensaje detalló que su mascota la acompañó durante diez años de su vida.