¿Miss Honduras le da la suerte a las ganadoras? Extraño presagio

¿Las Miss Honduras le dan la suerte a las ganadoras del Miss Universo? En redes aseguran que las candidatas hondureñas tienen una especie de “don” o “energía” cada año toma más fuerza, aquí lo detalles.
Rebeca Rodríguez, Miss Honduras 2022, fue catalogada como la "barbie hondureña" y además el amuleto de la suerte de Miss USA, R'Bonney Gabriel.
Su fotografía junto a Miss USA, R'Bonney Gabriel, hizo creer a todos que ella le dio suerte.
Zuheilyn Clemente, Miss Honduras 2023, es otra de las catrachas que se encuentra en el listado de las candidatas que le dieron suerte a la ganadora del Miss Universo.
Ese año, Zu fue una de las más apegadas a Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua, la ganadora de ese año.
Stephanie Cam se sumó en 2024 a los "amuletos de la suerte" de la ganadora de esa edición del Miss Universo, Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig.
Cam fue una de las más cercanas a Victoria, tanto así que hasta la actualidad mantienen una gran amistad.
Alejandra Fuentes, actual Miss Honduras, también se sumó a la lista, pues apareció en algunas fotografía con la que hoy es Miss Universo 2025.
Fátima Bosch fue coronada como la nueva reina de la belleza universal y días antes de su coronación se tomó una fotografía con Alejandra.
Otra que se convirtió en amuleto, pero en el Miss Grand 2023, fue Britthany Marroquín, cuando Luciana Fuster ganó el certamen internacional.