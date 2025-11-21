  1. Inicio
¿Miss Honduras le da la suerte a las ganadoras? Extraño presagio

En redes sociales ha comenzado a circular un curioso presagio que ha llamado la atención de los seguidores de los certámenes de belleza: la idea de que Miss Honduras posee una especie de “don” o “energía” que parece favorecer a las candidatas que terminan coronándose Miss Universo. Aquí los detalles

  • 21 de noviembre de 2025 a las 16:00
1 de 10

¿Las Miss Honduras le dan la suerte a las ganadoras del Miss Universo? En redes aseguran que las candidatas hondureñas tienen una especie de “don” o “energía” cada año toma más fuerza, aquí lo detalles.

 Foto: Cortesía redes sociales | capturas de videos
¿Miss Honduras le da la suerte a las ganadoras? Extraño presagio
2 de 10

Rebeca Rodríguez, Miss Honduras 2022, fue catalogada como la "barbie hondureña" y además el amuleto de la suerte de Miss USA, R'Bonney Gabriel.

 Foto: Archivo
¿Miss Honduras le da la suerte a las ganadoras? Extraño presagio
3 de 10

Su fotografía junto a Miss USA, R'Bonney Gabriel, hizo creer a todos que ella le dio suerte.

 Foto: Captura de pantalla
¿Miss Honduras le da la suerte a las ganadoras? Extraño presagio
4 de 10

Zuheilyn Clemente, Miss Honduras 2023, es otra de las catrachas que se encuentra en el listado de las candidatas que le dieron suerte a la ganadora del Miss Universo.

 Foto: Captura de video
¿Miss Honduras le da la suerte a las ganadoras? Extraño presagio
5 de 10

Ese año, Zu fue una de las más apegadas a Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua, la ganadora de ese año.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Miss Honduras le da la suerte a las ganadoras? Extraño presagio
6 de 10

Stephanie Cam se sumó en 2024 a los "amuletos de la suerte" de la ganadora de esa edición del Miss Universo, Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Miss Honduras le da la suerte a las ganadoras? Extraño presagio
7 de 10

Cam fue una de las más cercanas a Victoria, tanto así que hasta la actualidad mantienen una gran amistad.

 Foto: Captura de video
¿Miss Honduras le da la suerte a las ganadoras? Extraño presagio
8 de 10

Alejandra Fuentes, actual Miss Honduras, también se sumó a la lista, pues apareció en algunas fotografía con la que hoy es Miss Universo 2025.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Miss Honduras le da la suerte a las ganadoras? Extraño presagio
9 de 10

Fátima Bosch fue coronada como la nueva reina de la belleza universal y días antes de su coronación se tomó una fotografía con Alejandra.

 Foto: Captura de pantalla
¿Miss Honduras le da la suerte a las ganadoras? Extraño presagio
10 de 10

Otra que se convirtió en amuleto, pero en el Miss Grand 2023, fue Britthany Marroquín, cuando Luciana Fuster ganó el certamen internacional.

 Foto: Archivo
