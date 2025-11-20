  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos entretenimiento

Las finalistas de Miss Universo 2025: belleza al máximo nivel

Durante la gala final en Tailandia, cinco candidatas lograron avanzar al Top 5 del Miss Universo 2025, destacándose como las aspirantes más cercanas a la corona en una competencia intensa y reñida.

  • 20 de noviembre de 2025 a las 22:23
El Heraldo Videos