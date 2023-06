El hombre enseña piel en la Semana de la Moda de París

PARÍS, FRANCIAS.- Los escotes generosos y las espaldas desnudas ya no son patrimonio de las mujeres fatales, como demuestran las colecciones de primavera-verano 2024 presentadas en la Semana de la Moda masculina de París.

“Realmente no se trata de la espalda, sino del bolso. Es una imagen bidimensional, que en la pantalla ofrece solamente la bolsa”, explicó.

La idea es ayudar a la gente a “dejar de tener miedo a su cuerpo. No ocultarse detrás de la ropa, utilizarla como una herramienta para transcender lo que somos”, añadió.

“Nuestro vestuario no tiene género: ya sea femenino o masculino, o ambos, todas las combinaciones son ganadoras”, explicó.

El francoturco Burc Akyol, que debutaba en esta Semana de la Moda masculina, presentó una pieza inspirada del “sarouel” otomano, ese pantalón bombacho cerrado a la altura del tobillo, que este creador fluidificó, con cortes longitudinales que dejaban al descubierto las piernas.

“Siempre he pensado que las personas que escondían el cuerpo negaban su cuerpo. Y a mi me gusta existir como ser carnal”, dijo a la AFP este creador novel.

Con sus escotes en jerséis y camisas decoradas con cadenas o una correa, Anthony Alvarez, de la marca francesa Bluemarble, se inspira del universo del surf y del skate de California.

Givenchy dio una lección de eclecticismo, con una colección larga y que tocó todos los estilos.

Los chalecos, que se declinaban en amarillo o en verde olivo, se llevan encima del torso desnudo.

“Esta desnudez es muy reveladora de un momento en que se habla mucho de la fluidez del género”, explicó el historiador de la moda Olivier Gabet, director del departamento de objetos de arte del Louvre.

“Los jóvenes creadores ya abandonaron la costumbre de compartimentar, sus colecciones a menudo mezclan hombres y mujeres, no forzosamente en la fluidez de géneros sino con una inteligencia casi comercial, de organización de las colecciones”, añadió.