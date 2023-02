Rihanna puso a bailar a todos con el show de medio tiempo del Super Bowl LVII

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS.-¡Impresionante! Rihanna volvió a los escenarios luego de cinco años alejada de ellos y dejó claro que sigue siendo una de las más grandes artistas.

+Regístrese aquí para acceder a más noticias en El Heraldo

Vestida con un entallado traje rojo, volando por los aires en plataformas y dando la sorpresa de la noche dando a conocer que espera su segundo hijo, Rihanna comenzó un inigualable show.

Con sus mejores éxitos como “Bitch better have my money”, “Only girl”, entre otros, la originaria de Barbados puso a todos a bailar en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, durante el show del medio tiempo del Super Bowl LVII.