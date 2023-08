Rauw Alejandro no se aguantó las lágrimas en pleno concierto, ¿recordó a Rosalía?

VALENCIA, ESPAÑA.- El regreso de Rauw Alejandro a los escenarios con su gira “Saturno World Tour 2023” ha dado de qué hablar, y su concierto en la ciudad de Valencia en España, no fue la excepción, ya que recientemente el cantante puertorriqueño , durante una presentación en vivo no pudo contener las lágrimas interpretando su exitosa canción “Hoy aquí”, ¿se acordó de Rosalía ?

Durante la interpretación de esta canción, cuya letra habla sobre un amor pasado y la nostalgia de los momentos compartidos, Rauw Alejandro no pudo contener la emoción y se le escapó una lágrima mientras cantaba los versos: “De ti, mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimo’; ojalá estuvieras hoy aquí, para continuar lo que no pudimo’.

Baby, ya no miro el reloj, aunque ya son más de las doce; ya no me funciona el alcohol y en mi mente sigue tu nombre”. Aunque secó rápidamente su lágrima, su emoción fue palpable para todos los presentes.