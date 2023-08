“Quien brinca de cama en cama...”: hermana de Rauw Alejandro lanza indirecta a Rosalía

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El tiempo ha pasado desde que esta relación entre Rosalía y Rauw Alejandro se acabó, pero el tema sigue en el candelero. Tanto que, cualquier movimiento o palabra de ambos o de su entorno sigue dando que hablar.

Así ha ocurrido con una de las personas más cercanas al artista puertorriqueño. Su hermana, llamada Paola, compartió recientemente una publicación a través de una historia de Instagram en la que dejó una reflexión que muchos han interpretado como una indirecta para Rosalía.

Sin mencionar a nadie, Paola escribió “A muchos no les gusta que cojan su corazón, lo enamoren, lo ilusionen y lo tiren al piso. Por favor, no hagan eso con nadie. Muchos andan jugando al papel de enamorados, pero realmente lo que no quieren es aceptar la falta de necesidad de afecto y atención que tienen”.