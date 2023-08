Yailin sorprende cantando “Mi ex tenía razón”, de Karol G, junto a su novio Tekashi 6ix9ine

“Bebecita estás más rica que ayer, que bueno fue volverte a ver, será que él no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él. Él no te ama como yo y tu lo sabes, estoy orando para que esa relación se acabe”, dice parte de la letra.

Pero algo que nadie vio venir fue que la misma Yailin, la más viral, quien fue pareja de Anuel después de Karol G, también se identificaría con la canción y aparecería cantándola en un polémico video.

En una parte de la canción dice: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor” y es ese fragmento el que aparece cantando la dominicana, mientras abraza por detrás a su nueva pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine, mientras ambos sonríen y él se muestra muy relajado tomando una bebida.