¿Karol G y Feid hacen oficial su relación? El gesto del cantante que aseguran confirma su noviazgo

Luego, agregó que él no siente resentimiento con el intérprete de “Yandel 150” por estar con la que fuera su expareja y aseguró que: “A veces estoy en la disco y ponen una canción de Feid y sigo vacilando porque yo no me acomplejo”.

“¿Cómo usted sabe que son novios?”, increpó el presentador, ante lo cual él respondió con más rodeos: “Yo hice tiempo preso, hice mi tiempo como un bandido por no cooperar y no chotear, no chivatear y no sapear, como le digan en tu país”, dando a entender que no daría mayores detalles.

Por otro lado, algunos fanáticos de Anuel AA han dicho que el intérprete de “Más rica que ayer” estaría devastado, pues en las últimas semanas se le vio hablando de la joven, tras haberse separado de Yailin, “la más viral”, con quien tuvo a su tercera hija recientemente. Según ellos, todavía estaría enamorado de la originaria de Medellín.

Sin embargo, tanto Karol como Feid, también conocido como “Ferxxo”, no han querido pronunciarse al respecto y confirmar o desmentir su presunta relación.