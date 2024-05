Manuel Zelaya: “a ningún movimiento de Libre se la ha autorizado abrir cuentas”

La reacción de Zelaya surge tras que Cálix diera a entender que la UPL no le permitió abrir su cuenta de ahorro porque su propio partido político no se lo permitió.

“Informo que el pleno de magistrados de la UPL (Política Limpia) me visitó e investidos de autoridad me confirmaron la vigencia del Artículo 12-A de la ley electoral que manda que la convocatoria a elecciones primarias es hasta septiembre. De allí en adelante se abren las cuentas”, mencionó en su publicación

En las últimas horas, Jorge Cálix, quien busca la presidencia de Honduras a través del movimiento “Juntos por el cambio” dejó entrever que la razón por la que la UPL no le permitió abrir su cuenta bancaria fue por no haber recibió el visto bueno de su partido.

“La UPL está en la obligación de autorizarme abrir una cuenta bancaria para fiscalizarla y auditarla para saber quién me aporta, en qué gasto dinero. No pueden decir que no solo que el partido no me haya dado el visto bueno”, expresó.

“Si el partido me dio el visto bueno como movimiento en formación, ellos no tienen otra opción más que permitirme abrir la cuenta bancaria y cumplir la ley. Si el partido no me dio el visto bueno como movimiento en formación, entonces ellos no me pueden tener como un movimiento y en teoría ya no podría hacer política porque estaría incumpliendo la ley”, agregó.