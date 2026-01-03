  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Trump describe la captura de Maduro: “Parecía una fortaleza”

El expresidente Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos, y lanzó una advertencia de un futuro “muy malo” para quienes continúen respaldándolo.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 13:24
El Heraldo Videos