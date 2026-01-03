Captura Nicolás Maduro
Elecciones Honduras 2025
Navidad
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos mundo
Trump describe la captura de Maduro: “Parecía una fortaleza”
El expresidente Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos, y lanzó una advertencia de un futuro “muy malo” para quienes continúen respaldándolo.
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 13:24
El Heraldo Videos
Videos mundo
Trump describe la captura de Maduro: “Parecía una fortaleza”
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Tras la captura de Maduro, venezolana celebra la posibilidad de regresar a su país
Lesly Chambasis
Videos mundo
Milagro Alemán, de Maracaibo, espera retornar a Venezuela tras el derrocamiento de Maduro
Lesly Chambasis
Videos mundo
Chamanes peruanos predijeron el ataque de Estados Unidos a Venezuela en 2026
Cortesía
Videos mundo
Trump sorprende al asegurar que Maduro y su esposa fueron capturados
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Varias detonaciones sacuden Caracas en medio tensiones con EE UU
Cortesía
Videos mundo
Reacciones dentro y fuera de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro
Cortesía
Videos mundo
Expectativa y festejos tras confirmarse la captura de Maduro en Venezuela
Cortesía
Videos mundo
Banderas, música y baile: venezolanos celebran en Madrid la captura de Maduro
Cortesía
Videos mundo
Videos: así fueron captadas las explosiones en Caracas, Venezuela
Redacción El Heraldo
Videos mundo
Registran explosiones la madrugada del sábado en Caracas, Venezuela
Redacción El Heraldo
Videos mundo
Sismo de magnitud 6.5 sacude México y provoca pánico en varias ciudades
Cortesía