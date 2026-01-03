  1. Inicio
Banderas, música y baile: venezolanos celebran en Madrid la captura de Maduro

Decenas de venezolanos se concentraron este sábado en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar la captura de Nicolás Maduro. Entre música folclórica llanera, banderas tricolores y bailes, los asistentes expresaron su júbilo en uno de los puntos más emblemáticos de la capital española.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 10:41
El Heraldo Videos