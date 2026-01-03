Captura Nicolás Maduro
Varias detonaciones sacuden Caracas en medio tensiones con EE UU
Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon la madrugada de este sábado, en momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.
Cortesía
seguir +
Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 10:40
El Heraldo Videos
Videos mundo
Trump sorprende al asegurar que Maduro y su esposa fueron capturados
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Varias detonaciones sacuden Caracas en medio tensiones con EE UU
Cortesía
Videos mundo
Reacciones dentro y fuera de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro
Cortesía
Videos mundo
Expectativa y festejos tras confirmarse la captura de Maduro en Venezuela
Cortesía
Videos mundo
Banderas, música y baile: venezolanos celebran en Madrid la captura de Maduro
Cortesía
Videos mundo
Videos: así fueron captadas las explosiones en Caracas, Venezuela
Redacción El Heraldo
Videos mundo
Registran explosiones la madrugada del sábado en Caracas, Venezuela
Redacción El Heraldo
Videos mundo
Sismo de magnitud 6.5 sacude México y provoca pánico en varias ciudades
Cortesía
Videos mundo
Temblor sorprende a la Ciudad de México: así se vivió
Cortesía
Videos mundo
Claudia Sheinbaum suspendió conferencia matutina por fuerte sismo
Cortesía
Videos mundo
Baba Vanga: conflictos, crisis climática y cambios globales previstos para 2026
Jefry Sánchez
Videos mundo
León XIV celebra la primera misa del año, que coincide con la 59ª Jornada Mundial de la Paz
EFE