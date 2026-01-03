  1. Inicio
Varias detonaciones sacuden Caracas en medio tensiones con EE UU

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon la madrugada de este sábado, en momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 10:40
El Heraldo Videos