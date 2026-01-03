  1. Inicio
Trump sorprende al asegurar que Maduro y su esposa fueron capturados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se ejecutó con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, mientras Caracas fue escenario de ataques aéreos en puntos considerados estratégicos.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 10:40
El Heraldo Videos