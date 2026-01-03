  1. Inicio
Tras la captura de Maduro, venezolana celebra la posibilidad de regresar a su país

Una venezolana celebró la posibilidad de volver a Venezuela luego de la captura del presidente Nicolás Maduro, al considerar que se abre una nueva etapa para su país.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 13:04
El Heraldo Videos