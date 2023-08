“Tiene mis ojos”: Nace Summer, la primera hija de la periodista Elsa Oseguera

“Me siento como que si me atropelló un camión, no aguanto, de verdad, el dolor en el útero, en la heridita también, aquí donde me ven no he dormido absolutamente nada, no puedo dormir”, dijo desde la cama del hospital, vistiendo aún su bata asignada en el centro médico.

“La experiencia que he pasado es algo indescriptible, no sé ni cómo expresarlo, no encuentro palabras”, agregó, mientras sonreía sorprendida.