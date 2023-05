“Si yo tomaba agua la vomitaba, jugo también lo vomitaba... No podía comer nada, entonces como yo no me estaba alimentando de una manera correcta empecé con la presión baja, tenía desmayos, mareos, empezaba a darme palidez, fue demasiado horrible me diagnosticaron hiperémesis gravídica severa, no me podía levantar de la cama porque me desmayaba, solo comía gelatina”, confió a sus seguidores.

“Estaba convaleciente, solo pasaba día y noche en la cama, bajé tanto de peso que ustedes hubieran dicho “pobrecita Elsa””, bromeó, al tiempo que dijo que fue gracias a unas pastillas que logró tolerar un poco más los alimentos, llegando a hacer al menos un tiempo de comida al día.