Elsa Oseguera confiesa que está embarazada

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Bastante asustada y con un corto video publicado en su cuenta de Facebook, la hondureña Elsa Oseguera confesó que está esperando a su primer hijo junto a David Flow, su esposo. “No sé por dónde empezar, estoy bastante nerviosa, así que espero que me comprendan. He estado desaparecida todo lo que va del 2023 y estoy aquí en el closet haciendo este video, esto no es broma ni nada, estoy embarazada”, fueron las palabas con la que la expresentadora confesó. “Me río porque todavía no me la creo, no creo que estoy ahorita diciéndoles ahorita abiertamente”, dijo.

La influencer comentó que uno de los primeros síntomas que la hicieron pensar que estaba embarazada fue la sensibilidad, ya que todas las mañanas se despertaba con ganas de llorar. “Cuando yo me entero lo hago porque en las mañanas siempre me despertaba con ganas de llorar, yo me sentía susceptible, vulnerable, yo me sentía rara”, recordó. Además contó que comenzó a tenerle asco a la comida y decidió hablarlo con una amiga quien le dijo que se hiciera una prueba para saber si estaba embarazada.

Elsa mencionó que la ha pasado bastante mal con su embarazo. “Bebía agua y la vomitaba, tomaba jugo y lo vomitaba y como no estaba alimentándome bien comencé a tener la presión baja, mareos, empezaba a darme palidez”. “Miren eso fue tan feo que yo pensé que yo me iba a morir, fue demasiado horrible y hasta me diagnosticaron con, discúlpenme sino lo pronuncio bien, hiperemesis gravídica, yo no podía levantarme de la cama porque me desmayaba”, agregó. La expresentadora aseguró que no tenía cabeza para poder estar en las redes sociales y por eso se había desaparecido.

De igual manera, pidió a sus miles de seguidores que no la ataquen en redes porque también fue diagnosticada con estrés prenatal y cualquier acción le causa ataques de ansiedad y puede perjudicar a su bebé. Aseguró que ha decidido no decir cuánto tiempo tiene de embarazo, por cuestiones de seguridad y por el mismo estrés que está sufriendo. Elsa además confesó que este domingo 7 de mayo será la revelación del sexo de su bebé y lo hará a través de una transmisión en Facebook para que sus seguidores sean parte del momento.

Finalizó agradeciendo a cada uno de sus seguidores que la han apoyado a pesar de haberse alejado de las redes sociales.

