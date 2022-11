Ruxanda Guemis, la tiktoker que comparte la maternidad real: “No pensé que sería tan duro”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Basta decir “Leo” para que sus ojos verdes se iluminen, el cansancio rezagado a causa de no dormir mientras amamanta desaparezca y una sonrisa de oreja a oreja se dibuje en su rostro. Así es la vida de Ruxanda Ghemis, una tiktoker española que ha tocado la vida de muchas madres que atraviesan maternidades difíciles. “No pensé que sería tan duro”, manifestó Ruxanda, quien es conocida popularmente como @Alwayjuntis, al recordar que la maternidad resultó ser todo lo que ella no esperaba. A pesar de las dificultades y desafíos atravesados durante más de un año, aseguró que “vale la pena”. Para Rux, quien emigró desde niña a España junto a sus padres, era un sueño convertirse en madre. Lo mismo ocurría con su meta de encontrar un compañero para formar una familia. Así fue como “apareció sin buscarlo”, como “un rayo”, Aleix, ese compañero ideal que no ha soltado su mano y ha participado activamente en la crianza de su hijo. Sin romantizar la maternidad, esta chica nacida el Moldavia compartió con Cultura Toker cómo su ideal es ayudar a las familias al crear conciencia sobre lo que implica criar a los hijos, porque al final del día... las mujeres terminan atravesando los mismos retos, como por ejemplo, no poder dormir, no poder tomar una ducha tranquila o simplemente sentirse cansadas 24/7.

@alwaysjuntis Miranda Priestly así me miraría si me viera ahora mismo. Mi autocuidado es ducharme. ♬ sonido original - RUX&ALEIX

El HERALDO (EH): Hola, Ruxanda. Gracias por atendernos desde Tegucigalpa, Honduras ¿Cómo estás? Contanos ¿De dónde sos? ¿Hace cuánto vivís en España? Ruxanda Ghemis (RG): Yo nací en Moldavia, un pequeño país en Europa del Este y muy jovencita mis padres y yo nos mudamos aquí a España, muy cerquita de Barcelona. Puedo decir que mi vida la he hecho aquí. Me críe aquí, me enamoré de un chico catalán y junto con él hemos formado una familia. EH: ¿Cómo fue el cambio de adaptarte a una nueva vida en España?RG: Emigrar de un país es complicado sea en la etapa que sea. Yo me fui con 8 años, al final la adaptación en el colegio fue complicada, pero no igual como les fue a mis padres y mi hermano. Mis padres dejaron sus profesiones, dejaron toda una vida atrás para darnos un futuro mejor aquí en España. Fueron años difíciles.

EH. ¿Qué estudiaste?

RG: Soy graduada de Publicidad y Relaciones Públicas. A mí la comunicación, marketing y eventos siempre me ha llamado por mi forma de ser. Me identifico mucho con la profesión y al día de hoy sigue relacionada con la profesión que tengo ahora.

EH: Hablanos un poco de tu familia ¿Sos muy cercana a tus padres?

RG: Soy muy familiar y tengo una relación muy estrecha con mis padres. Vivo muy cerca y es la verdad mucha conexión. Siempre estamos ahí los unos para los otros. EH: Y Aleix, qué hermosa pareja hacen, por cierto ¿Cómo te va en el matrimonio, es todo lo que esperabas?

RG: Claramente nos va muy bien. Estoy muy feliz de haber encontrado este compañero de vida con quien poder compartir y formar una familia y estar en el punto en el que estamos. Siempre digo que fue un rayo que apareció sin buscarlo, nos encontramos, todo ha sido conexión y todo ha sido muy guay desde el principio. Pero no todo ha sido como que reluce, como en todas las casas tenemos nuestros momentos más difíciles, tenemos discusiones. Desde que nos hemos convertido en padres la cosa se ha complicado, las horas de sueño se cuentan con los dedos de las manos. Pero realmente es el hombre de mi vida, estoy plenamente enamorada de él, es mi apoyo, es mi amigo, es mi compañero y es mi todo. Y como en todas las casas tenemos de todo. No hay día que dude de la decisión que tomé de emprender mi vida con él, así que muy feliz por eso.

EH: Compartís con tus seguidores un poco de tu vida como madre. ¿Cómo te sentís en esta nueva etapa? Hace poquito más de un año estás disfrutando a Leo.

RG: Es brutal. Es el cambio de mi vida. Yo siempre digo que queda poco de la Ruxanda que fui antes. Es una entrega al 200%. Desde el momento que das a luz y para siempre. En especial el año que hemos vivido nosotros brutal, a nivel bueno y a nivel duro y sacrificado. En una balanza obviamente gana lo bueno, pero también en mucho es duro. Necesitas mucha superación, necesitas estar super fuerte, necesitas apoyo y necesitas conocer a esta nueva persona que se está formando como mujer y como madre. Realmente es mucho más complejo de lo que yo pensaba desde fuera. Lo que yo he intentado desde la naturalidad y el humor es dar a entender todo esto que me ha sucedido en este año que es muchísimo más duro de lo que me imaginaba. Yo no me imaginaba poder sobrevivir durante semanas durmiendo una hora por la noche y he sobrevivido. Es muy duro y hay que decirlo y hay que contarlo porque lo bonito está claro que está, toda madre y todo padre lo experimenta, pero lo duro también hay que visibilizarlo. Además: “Sensillo con S”: Borré TikTok porque mi hermano dijo que mis videos eran horribles... en la cuarentena volví

EH: ¿Te fue difícil dejar el trabajo para ser madre tiempo completo?

RG: Sí, porque yo tenía unas expectativas antes de dar a luz y pues yo claramente quería hacer el parón de cuatro meses -que es la baja por maternidad en España- y luego reincorporarme porque mi trabajo lo disfrutaba. No pensaba que abandonaría o pausaría mi carera profesional, pero fue conocerlo a él, ver cómo se desencadenaba todo y realmente fue duro tomar la decisión, pero no lo dudé ningún momento porque la horas, los minutos, los días de mi peque se van. Él en ese momento me necesitaba como nunca y para mi él es mi lista de prioridades y siempre será el número uno. Entonces como familia decidimos que uno de los dos tenía que hacer un parón y en este caso decidimos que fuera yo así que no me arrepiento para nada de la decisión que tomé, era necesario y era lo que necesitaba nuestro hijo. Estoy contenta de haber podido hacerlo.

Formar una tribu

EH: ¿Cuándo comenzaste con Tik Tok?

RG: Los primeros videos que hice fue durante el embarazo. TikTok creo que es una plataforma que aún no es muy potente a nivel maternidad, sí que hay un nicho de maternidad. Estoy presente, pero hago video porque me gusta hacerlo, pero no es mi canal principal. Pero habrá sido hace un año y medio que comencé. Tenemos un perfil “recién salido del horno” desde los seis meses de embarazo. EH: ¿Por qué decidiste compartir tu maternidad en Tik Tok?

RG: Yo soy la única de mis amigas embarazada, somos todas jóvenes. Me encontraba sola y buscaba una tribu, buscaba compañía, buscaba poder comparti, aprender, acompañar y yo soy una persona super abierta que de forma natural me gustaban las redes sociales y dije ¿por qué formar una comunidad chula donde podamos hacer tribu entre nosotras y hablar de lo que nos está pasando, podernos acompañar y tener un apoyo? Y así, sin más intenciones, jamás imaginé que podría llegar al punto en el que hemos llegado ahora. Empecé y al ver que gustaba, que había gente detrás que también estaba en la misma situación que yo dije “vamos por ello”. EH: ¿Crees que al compartir sobre maternidad en Tik Tok has logrado cambiar la perspectiva de muchas mujeres sobre este tema?

RG: Siempre he tenido la intención de visibilizar esto. Es que yo no lo había visto así, a mí la maternidad no es como me lo habían venidido. No me lo imaginaba hasta este punto de agotamiento, de decir: ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo he sido capaz de aguantar todo esto? Hay que darle visibilidad al parto, al posparto, a las ojeras, a no tener tiempo para ducharte, al comer de pie, a los enfados con el marido, a todo esto que nos pasa y es normal. Hablemos de ello porque te acompaña entrar a una red social y encontrar a alguien que está en la misma situación desgraciada y duro que tu y te hace pasar un buen rato para decirte vamos yo puedo, no estás sola. Junto con Aleix queremos transmitir esto, que todo pasa, que nosotros la hemos pasado y seguimos pasándola muy duro, pero que se puede y que no están solos.

EH: ¿Por qué decidiste incluir a Aleix y dar ese mensaje de paternidad compartida?

RG: Incluimos la figura del padre porque queremos hablar de corresponsabilidad, queremos hablar de la importancia de la mamá y el papá en una familia porque todo el debate que hay que el peso cae sobre la madre queremos demostrar la visibilidad a las situaciones reales que pasan los padres y la importancia de participar y que sea una cosa equitativa. Nosotros nos sentimos cómodos dando también visibilidad al punto del padre, para nosotros es algo muy obvio, pero es que es importantísimo. Lo que queremos transmitir es que la responsabilidad es 50/50.

EH: ¿Cómo recibís las críticas sobre tu maternidad?

RG: Cada vez lo sobrellevamos mejor. Es una especie de crecimiento que no esperábamos. Al principio te afecta más y le das más importancia, pero hemos llegado a este punto que no somos un perfil polémico que generemos tanta crítica, pero siempre hay alguien que no está conforme con nuestro contenido y tratamos de no darle importancia. Tenemos el tiempo justo para dedicarnos a las cosas justas. Hate (odio) hay en todas partes y hay que aprender a vivir con ello. EH: ¿Pensaste en algún momento que compartir sobre tu maternidad te iban ayudar a alcanzar tu objetivo?

RG: No era consciente de la envergadura que podría llegar a tener esto. Yo empecé como un hobby, porque estaba en mi casa y tenía horas libres mientras la barriga iba creciendo y yo buscaba una red de apoyo y nada más. Ahora se ha convertido en parte de mi trabajo. Hay una parte que es un poco más seria y se ha convertido en parte de mi profesión. Ha llegado más lejos de donde yo esperaba llegar. Estoy agradecida. También: Ali Kafie, la consejera financiera de TikTok: “Estoy clara que esto es algo que Dios puso en mi camino” EH: ¿Cómo es el apoyo que has recibido?

RG: Mi familia me apoya mucho. Son mis fans número uno desde el inicio.. Me apoyan mucho porque saben que me estoy mostrando tal cual como soy y pues es muy bonito saber que detrás de las pantallas estoy ayudando a las mamás, estoy acompañando a muchas familias. Muchos me toman como ejemplo, pero yo solo soy una mamá que comparte lo del día a día. La verdad leo mensajes bonitos y solo saber que estoy ayudando aunque sea en acompañar, en aprender, en compartir con otras personas es muy bonito.

@alwaysjuntis Debatiéndome. ¿Cuánto tenían vuestros bebés cuando hicistéis algo para vosotras? Ej: una escapada viaje solas? ♬ sonido original - Rocio Gabarre

EH: ¿Crees que has logrado tu objetivo con TikTok?

RG: Sí, a diario abro mensajes que me dicen me siento super identificada contigo, así me siento menos sola, siento que lo que me pasa a mí hay alguien más quien lo pasa. Es muy bonito porque soy como una amiga virtual de mucha gente que a lo mejor está sola. Creo que estoy haciendo el bien para muchas mamás y familias.

Una maternidad dura

EH: Has hablado mucho sobre la violencia obstétrica que sufriste en tu parto. ¿Esto te ha replanteado la idea de tener más hijos?

RG: Fue un muy mal momento el tema del parto. No al punto de no querer tener más hijos, pero realmente fue una experiencia super desagradable y desde el primer momento he querido y seguiré dándole visibilidad a la violencia obstétrica. Esto afecto mucho de cómo empecé la maternidad, afecto mucho al recuerdo que tengo del parto y me afectó psicológicamente. Pero sí quiero tener más hijos. EH: ¿Tu maternidad es lo que esperabas? ¿Qué cambiaría?

RG: No me lo esperaba tan duro. Sabía que sería cansado y sacrificado, pero no hasta este punto. Y claro está que tu peque depende de cómo haya sido tu parto y posparto. Se que si vuelvo hacer madre algún día seguro que no va a ser igual. Muy sobrepasada físicamente, psicológicamente, muchos llantos, mucha impotencia, mucho desconocimiento. Realmente en redes intento transmitir una parte positiva y de humor, pero es que es muy duro. EH: Describinos a Aleix ¿Si esperabas que el compañero que elegiste fuera así en tu maternidad?

RG: Es que sino es con una persona así yo no me hubiera aventurado a formar una familia. Tu compañero antes de formar una familia ya sabes cómo es. Yo tenía claro que Aleix sería el padre que es hoy, el padrazo que es con Leo. Es que sino no estuviéramos junto porque siempre he tenido muy claro que quería ser mamá con una pareja y formar una familia. Es que no es casualidad, simplemente nos enamoramos. Es la persona adecuada para formar una familia.