Ali Kafie, la consejera financiera de TikTok: “Estoy clara que esto es algo que Dios puso en mi camino”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con su fe puesta en Dios y clara que está utilizando su talento, pasión y positivismo para cambiar el lenguaje del dinero de los hondureños, Ali Kafie comparte en redes sociales consejos financieros para mejorar la vida de sus seguidores. Basta escuchar unos minutos a Ali para replantearte la idea de cómo están tus finanzas, ¿estás ahorrando? ¿En qué se va tu dinero? ¿Cómo puedo invertir? ¿Qué estoy haciendo mal? Aunque muchos podrían considerarla tacaña, Ali realmente es balanceada, esto la ha llevado a tener mucho éxito en su vida, tanto personal como laboral, según confesó a Cultura Toker. Fue tras la muerte de su padre que Ali entendió que un día tiene y otro no. Le tocó aprender a manejar las empresas familiares y sacarlas adelante como su papá lo habría lo hecho. LEA AQUÍ: Lucas Guerra, el retratista de TikTok: “Me resiente un poquito que muchos no saben que soy de Honduras” De esta forma, las lecciones de vida la motivaron, y aunque todos los días habla de números, desde hace más de cuatro años, siempre busca seguir aprendiendo para mantener esa buena relación con el dinero que tiene hasta el día de hoy. Los presupuestos son su fuerte, por lo que pretende hacer conciencia en las nuevas generaciones para que puedan tener hábitos financieros y de esta forma lograr una estabilidad económica. Además, aseguró que al compartir su contenido en TikTok, y en las demás redes sociales, busca cambiar el chip para que los jóvenes se eduquen y transformen sus vidas. Conoce más de esta catracha que busca empoderar a las mujeres, mejorar los estilos de vida los hondureños y compartir los dones que Dios le ha dado. EL HERALDO (EH): Hola ¿cómo estás Ali?



Alie Kafie (AK): Feliz de compartir mi mensaje, de promover mi mensaje de la cultura financiera y hablar del dinero, finanzas personales para que cada uno logre un bienestar financiero. EH: ¿De qué parte de Honduras sos? AK: Yo soy orgullosamente sampedrana, viví toda mi vida ahí y cuando ya estaba a punto de casarme, a los 25 años, me mudé a Tegucigalpa con mi esposo y ahora soy más capitalina que cualquier cosa. EH: Hablanos un poco de tu familia. ¿Estás casada? ¿Cuántos hijos tenés? AK: Tengo 17 años casada y hemos formado una familia de cuatro maravillosos hijos. Siempre digo mi empresa más grande es mi familia, mi enfoque más grande es mi familia. EH: ¿Qué estudiaste? AK: Desde pequeña los número se me hicieron muy fáciles, me encantaban. Estudié afuera del país emprendedurismo, finanzas y mercadeo. Nunca hubiera imaginado que me convertiría en una consejera financiera. EH: ¿Por qué decidiste convertirte en consejera financiera? AK: Hace cuatro años yo inicié con este emprendimiento de brindar educación financiera y convertirme en consejera financiera. Y todo empezó porque al darme cuenta que esperaba gemelas. Yo trabajaba como gerente de mercadeo junto a mi esposo, pero llegó un punto en el que tuve que tomar una decisión con mi esposo porque ya teníamos tres niñas pequeñas y me iba a tomar un descanso para dedicarme a mis hijas. Por cinco años estuvimos así y después decidimos tener un cuarto hijo y cuando él tenía un año y lo metimos al maternal le dije a mi esposo que estaba lista para regresar al mundo laboral o hacer algo que a mí me apasiona y que pudiera estar en casa y con mis hijos. Hoy más que nunca estoy clara que esto es algo que Dios puso en mi camino y que estoy viviendo mi propósito de vida de poder transformar nuestra sociedad y la vida de muchísimas personas. MIRE AQUÍ: Rolando García, el Tiktoker con “hambre de triunfar”: “Yo soy testigo de que Dios existe”

@alikafie ¿Compro o alquilo casa? La pregunta del millón o el eterno dilema en las finanzas personales.🏠Todo recae finalmente en tu situación financiera, en tu capacidad de pago, cuanto tiempo planeas vivir allí, y si tienes el flujo de dinero guardado.🏠 Pregúntate: ¿Comprar es opción para mi? ¿Cual es mi score crediticio?¿Mis ahorros se verán afectados?¿Podré seguir cumpliendo el resto de mis metas financieras?¿Tengo el dinero de la prima inicial de un 20%?¿Estoy claro que una casa no solo representa el pago dela cuota, sino reparaciones y mantenimiento?🏠Sabias que el pago mensual de la casa no debe exceder de 25 a 30% de tu sueldo neto.🏠 El precio no debe ser más que cinco veces tu salario bruto anual. 🏠Esta es una decisión muy personal, y solo tú podrás tomarla.Quizás tendrás que alquilar hasta que esté listo para comprar como me paso a mi alquilamos casa por 10 años o alquila de por vida. Y no pasa nada , no caigas preso en el sistema de pensar que necesitas comprar casa. ¡Alquilar no es tirar el dinero!Y NO olvides: “La vivienda solo pasa a ser un activo si realmente la alquilas y obtienes dinero por ella. En caso contrario, la vivienda donde habitas es solo un pasivo (sacará dinero de tu bolsillo).Coméntame abajo tu opinión 👇🏻👇🏻👇🏻Ali KafieTu Bienestar Financierowww.alikafie.com ♬ sonido original - alikafie

EH: ¿Algún hecho en tu vida te hizo decidir aprender sobre finanzas? AK: A mis 20 años y estaba en la universidad, mi papá fue diagnosticado con un linfoma no hodking, un cáncer. Y fue uno de los momentos más duros de mi vida y de toda mi familia. Mi papá me pidió que me graduara antes para regresar a Honduras y poder ayudarle con la empresa familiar. Me regresé y a los 6 meses él falleció y después de esto nos enfocamos con mi familia para poder sacar a las empresas adelante y fueron cuatro años súper duros. EH: ¿Cómo manejas las finanzas en tu hogar? AK: Yo me dedico a manejar mi casa como una empresa. Tiene ingresos y gastos. Veo cómo puedo mejorar, por lo que me dediqué al presupuesto de la casa, cómo manejarlo de una manera eficiente, cómo podía ver el tema de la alimentación, que era lo que más me costaba. Vi qué herramientas podía implementar en el hogar. EH: ¿Cuándo iniciaste como consejera financiera? AK: Yo ayudaba a un patronato que ayudaba a niñas rurales del país. Entonces se hacían cursos y yo me ofrecí para hacer un curso de la buena gestión de la administración del hogar e invité a todas mis amigas que me han dicho que les de esta clase y con lo que cobraba se iba apoyar. Eso fue hace cuatro años. EH: ¿Qué te apasiona? AK: Las finanzas y la comunicación. Esto hizo que entendiera que podía dar de mi tiempo y aportar para transformar las vidas de los demás. Esto es lo que verdaderamente me hace feliz y me llena mi interior. LE PUEDE INTERESAR: Carlos Daniel Baca, el tiktoker coleccionista de autos a escala: “Heredé la afición de mi papá... solo jugaba con ellos cuando los limpiaba”

Lenguaje del dinero

EH: TikTok es la red de mayor crecimiento desde la pandemia ¿Cómo ha sido la aceptación? AK: La pandemia hizo que mi negocio creciera aún más porque muchas personas estaban interesadas y me decían: “Me pasó esto, no tenía nada ahorrado, no tenía ni un fondo de emergencia, perdí mi trabajo ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo gestionar mejor mi dinero?”. Eventualmente fuimos creciendo y así es día a día. EH: ¿Por qué decidiste utilizar TikTok para brindar consejos financieros? AK: El negocio iba creciendo contraté más gente que me pudiera apoyar en la parte digital y así fue como eventualmente, como todo emprendedor, que no te podés quedar estancado en una cosa, tenés que seguir creciendo como todo negocio, tenés que salir de tu zona de confort . Entonces dije ok, no puedo quedarme solo con el nicho de Instagram y había muchos que me decían que tenía que abrir TikTok. Con mi asistente abrimos la red social. EH: ¿Cuál es el impacto que han tenido tus videos sobre consejos financieros en TikTok? AK: La aceptación ha sido impresionante, los seguidores suben cada día. Fue fabuloso, desde los más pequeños hasta los más grandes, jóvenes y adolescentes les ha gustado y es contenido que no se les va a olvidar porque con él se pueden sentir identificados. Aún creo que hay mucho más por hacer.

@alikafie ¡Si estás comenzando tu vida laboral, esto es para ti!Para más consejos toma mis cursos en mi plataforma en línea www.alikafie.com ♬ sonido original - alikafie

EH: En las redes sociales siempre hay mensajes buenos y malos ¿Qué sentís cuando te dejan comentarios que como ganás muy bien podés hacer ese tipo de presupuestos, que si naciste en cuna de oro? AK: A mi no afecta, estos comentarios no son nada nuevo para mí. Yo soy una persona que si hay algo que me caracteriza es que yo soy muy positiva y le doy pensamiento a lo que yo me enfoco, porque eso es lo que se expande. Si yo me enfoco en los pensamientos negativos y yo voy a perder media o una hora de mi tiempo viendo cómo voy a pelear o responder a alguien, definitivamente mi tiempo vale oro. Es más lo que puedo aportar. EH: ¿De los métodos que enseñas en redes sociales cuál utilizas para administrar las finanzas en tu hogar? AK: Mi experiencia está en las finanzas personales, en poder administrar bien tu dinero y organizar bien tu dinero. Mi enfoque es en la parte del presupuesto. Por 17 años, desde que yo me casé he llevado un presupuesto en mi hogar y esa es la clave de todo. ADEMÁS: Nayeli Pereira de TikTok: “Cuando comencé a hacer videos le pregunté a mi mamá si Dios se enojaba” EH: ¿Cuál crees que ha sido tu éxito en TikTok? AK: Creo que he sido un boom porque te hablo humanamente desde ¿dónde puedo yo empezar a optimizar mi presupuesto? Humanizar las finanzas y ayudarle a las personas en las primeras partes de la escalera del dinero que es lo que más se necesita. EH: ¿Te has salido del presupuesto? AK: Claro que sí. Somos humanos y lo bonito es que siempre podemos enmendar y mejorar tu relación con el dinero y tener más conciencia con el dinero. EH: Y en TikTok ¿Qué tipo de contenido seguís? ¿Qué te gusta ver? AK: Como en todas mis redes sociales sigo cuentas que me van a nutrir, que me van hacer crecer profesionalmente, como un ser humano y como persona. Voy a seguir cuentas que aporten valor a mi vida, que tengan contenido que vale oro y que sea proteína mental. También son pocas las personas que sigo.

@alikafie “El año de los conciertos : 2022” Después de dos años encerrados con la pandemia, ahora hay conciertos todos los meses (por cierto carísimos) y muchas personas no se pierden ninguno. Lo triste es que la gente se queja que no hay dinero, pero los estadios están a reventar. No se si vas con tus ahorros, con dinero prestado, pagando a coutas, o tirándolo a la tarjeta y después ves como lo pagas pero aqui te doy mis mejores consejos para tomar esa decisión 🎵 Ali Kafie Tu Bienestar Financiero ♬ Gasolina - Daddy Yankee

EH: TikTok es para jóvenes ¿Cuál es el cambio que esperas generar en ellos en educación financiera? AK: De joven fui tan mala en mis finanzas personales, y no porque entré en deuda, sino porque a mis 22 años estuve sin haber ahorrado un tan solo lempira. Yo tengo el propósito de cambiar el lenguaje del dinero del que nadie en Honduras estaba hablando. Yo tengo que hablarles abiertamente de esto, tengo que cambiar el chip, tengo que educar, hay que transformar y decirles que si comenzás a invertir tu dinero a los 25 años versus tus 40 podés tener la magia del interés compuesto y el dinero se va a comenzar a multiplicar por vos. Yo no lo tuve, lo empecé tarde, pero lo hice. Pero decirle a los niños desde temprano qué es un presupuesto, administrar tu dinero, ahorrar. Se debe crear un hábito, de hablar de prioridades financieras. Y es hacer conciencia a la generación nueva. Quiero que estos jóvenes aprendan el lenguaje del dinero.

Hábitos

EH: En algún momento caíste en alguna deuda que te llevara a decidir aconsejar a los demás AK: Al día de hoy soy una persona que no me gustan las deudas. Lo que le pasó a mi papá fue uno de los detonantes muy grandes en dar me cuenta que hoy tenga y mañana no. Cuando empecé con Ali Kafie empecé enfocándome en la parte del presupuesto y con el tiempo me fui dando cuenta que desconocía sobre la inversión y también sentía que había cometido errores como en el manejo de las tarjetas de crédito. LE PUEDE INTERESAR: “Sensillo con S”: Borré TikTok porque mi hermano dijo que mis videos eran horribles... en la cuarentena volví EH. ¿Sos estricta en tus finanzas? AK: Me considero una persona balanceada y creo que es parte del éxito. Hoy puedo decir que mi relación con el dinero es de maravillas porque para mí el dinero es igual a oportunidades y me da libertad. Me fascina darme mis buenos lujos y comprarme mis buenas cosas pero también tengo mis prioridades bien en orden. No soy tacaña, no soy de un lado, ni tampoco soy del otro. EH: ¿Qué ha sido lo más difícil de aprender a manejar fianzas? AK: Estos cuatro años sigo aprendiendo tanto, sigo mejorando mi relación con el dinero. Sigo yendo a conferencias, sigo tomando cursos. Cada una de esas cosas que hago me llenan de paz y tranquilidad. Y son cosas que sigo aprendiendo y eso hace que siga gestionando mejor mi dinero. EH: ¿Te enseñaron de pequeña a ahorrar? AK: Si mi mamá ve esta entrevista va a ser un pleito con ella. Varias veces lo he dicho, no tenía el hábito. El ahorro no es un asunto de monto, sino que de hábitos. Si empezás con lo poco después lo vas a ir expandiendo. Todo en la vida son hábitos. De pequeña no tuve ese hábito y eso es algo que sí quiero cambiar en mis hijas. Les he enseñado que al recibir el dinero lo primero que haces es separar para el ahorro.