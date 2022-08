Lucas Guerra, el retratista de TikTok: “Me resiente un poquito que muchos no saben que soy de Honduras”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nació con el don de hacer retratos, pero perfeccionó la técnica en Bellas Artes. Lucas Guerra tiene solo 22 años y con su talento ha logrado abrirse paso en TikTok. Con más de un millón de seguidores en esa red social, Guerra abrió las puertas de su cuarto -y estudio- para hablar con Cultura Toker. Nos contó cómo alcanzó tanta popularidad y cómo le afecta que no lo reconozcan como hondureño. Se unió en 2021 a TikTok y desde esa época ha cosechado buenas experiencias, estabilidad económica y la oportunidad de devolverle a su abuela el apoyo que ella le ha brindado todos estos años desde que comenzó a cuidarlo tras el abandono de su madre y la muerte de su padre. La meta de convertirse en un profesional es una de sus prioridades, pero la necesidad de ayudar económicamente en su casa es superior, por lo que está buscando el balance perfecto para seguir trabajando en sus retratos mientras hace el espacio para empezar una carrera universitaria. Quién es este talentoso y simpático catracho que detrás de un pincel o un lápiz ha retratado a famosos como Bad Bunny, Eugenio Derbez, Cristiano Ronaldo, entre otros. Conócelo. LEA AQUÍ: Rolando García, el Tiktoker con “hambre de triunfar”: “Yo soy testigo de que Dios existe”

Aquí la entrevista completa:

EL HERALDO (EH): Hola, Lucas ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? Lucas Guerra (LG): Bien, emocionado de estar aquí. Soy de Tocoa de Colón. EH: ¿Cómo fue tu infancia? LG: No he vivido en un solo lugar, he pasado de un departamento a otro por problemas familiares y desde 2015 nos establecimos en Tocoa nuevamente. Y fue aquí donde comencé mi carrera artística. EH: ¿Desde cuándo comenzaste a pintar? LG: A los 15 años comencé a interesarme por el dibujo. En el departamento que vivía, en el barrio había una iglesia Católica y no sé si por suerte o por coincidencia fue que llegó un maestro a dar unos pequeños cursos de dibujo y yo me involucré en eso porque me llamaba un poquito la atención. No tenía mucho interés, pero me atraía un poco la idea de dibujar y a partir de ahí me fui involucrando más y me gustó la idea de poder dibujar a una persona muy parecida y le fui metiendo más tiempo hasta que lo fui logrando. EH: ¿Es un talento nato o estudiaste en alguna escuela? LG: Sí estudié en una escuela de arte, de hecho en 2016 conseguí una pequeña beca en Tocoa y fui a estudiar a la Escuela Nacional de Bellas Artes en Tegucigalpa y fue ahí donde desarrollé mis habilidades y conocí nuevas técnicas. EH: ¿Cuál es tu técnica? LG: La verdad es que padezco de muchas enfermedades, en especial el asma que es la que más daño me hace y por eso me dedico más a la pintura acrílica, aunque me gusta la talla en madera y la escultura, pero son trabajos que llevan muchos químicos tóxicos y no puedo trabajar mucho con ellos. EH: Además de pintar ¿A qué te dedicas? LG: A crear contenido en TikTok. Básicamente hago mis pinturas, grabo los procesos, los subo a las redes sociales y así me doy mi publicidad. La gente adquiere o pide mi trabajo. Hago envíos para Estados Unidos. Además soy estudiante de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM) y curso una licenciatura en Artes Visuales.

“Se siente bien que elogien tu trabajo”

EH: Contanos, ¿Cómo llegaste a Tik Tok? LG: Fue extraño, en febrero de 2021 se me dio por subir un video sin ninguna esperanza, en pocas horas se había hecho viral y las personas me mencionaban. Esa noche no dormí mirando las notificaciones y comentarios y todo. Ya al siguiente día amanecí con ganas de hacer otro y también pegó y lo fui haciendo. Aunque a veces no me daba tiempo por la universidad. Un período dejé la universidad y empecé a hacer más videos para ir creciendo. EH: Tenés más de 1 millón de seguidores ¿Cómo te sentís? LG: Recibo buenos comentarios y me alegra, cada vez que veo ese tipo de cosas me motiva a estar trabajando más. Se siente bien que elogien el trabajo de uno, lo motiva a seguir trabajando más. EH: Siempre están las críticas ¿Cómo manejas a los que te dicen que no tenés talento? LG: Sí, de hecho hay muchas críticas, a veces uno aguanta, pero a veces medio se sale de control porque están ofendiendo el trabajo que tanto ha costado. La idea es compartirlo para que la gente se entretenga, pero hay gente que siempre busca el lado negativo. EH: ¿Has logrado que alguno de los artistas de los que dibujas vean tu diseño? LG: Sí, el del presidente de El Salvador (Nayib Bukele) de hecho lo publicó en su Instagram el año pasado. Comentó y publicó el video en sus redes sociales. Otros youtubers y otras figuras públicas lo han compartido en sus historias nada más.

EH: ¿Cuánto tiempo le dedicas a TikTok? LG: La verdad que todos los días dibujo, que básicamente termino en dos días y al tercer día edito, entonces puedo decir que le dedico casi todo el tiempo completo. A aparte de que algunos son para venta de clientes y siempre grabo el proceso para compartirlo. Ahorita que no estoy en clases en la Universidad, pero creo que al iniciar nuevamente creo que ya no voy a poder. EH: ¿Te gusta ser tiktoker? LG: Sí, me gusta compartir mi trabajo, me gusta que a la gente le guste y por eso lo sigo haciendo. EH: ¿Esperabas hacerte popular con tu trabajo? LG: No esperaba hacerme tan popular, y de hecho hay mucha gente que no saben que soy de Honduras. Eso sí me resiente un poquito que mucha gente no sabe que soy de Honduras y aún así trato de hacer videos donde menciono a Honduras, pero igual, siempre no tiene mucha influencia. EH: ¿Qué es lo más bonito que has logrado con tu talento? LG: La estabilidad económica y poder ayudar en la casa porque solo vivo con mi abuelita, mi hermana, mi hermano y los tres somos jóvenes estudiantes. No hemos tenido un hombre en la casa que se encargue de todo, entonces me ha tocado a mí y es lo mejor que he podido hacer porque todo ha provenido de las redes sociales, del trabajo que he podido vender y el aprecio que la gente ha tenido. EH: ¿Te ha sido rentable estar en Tik Tok? LG: Sí, de hecho el precio de mi trabajo vale más. Antes buscaba a las personas para venderle un retrato a 300 o 500 lempiras porque estaba pasando necesidades y ellos me decían que no podían, a lo mejor les parecía muy caro. Y ahora yo estoy muy cargado de trabajo y les doy un precio y ellos me dicen yo pago lo que querrás, pero yo quiero el trabajo. Entonces ya he puesto un precio más fijo y de acuerdo al trabajo que empleo y su calidad. EH: ¿Por qué no dibujaste a Kunno? LG: No sé, solo porque en ese tiempo se hablaba mucho. Algunas personas tomaron mal que dijera no y simplemente me dio la gana de decir no, porque a la mayoría de peticiones les digo que sí, pero esa vez me dio ganas de escribir no porque ya era tarde y quería subir video para no estar ausente.

“Solo he visto a mi mamá como tres veces”

EH: ¿Cómo has lidiado con las enfermedades que padeces desde niño? LG: Ha sido el asma lo que más me ha molestado desde chiquito. Ahora que estoy más adulto ha bajado un poco eso, pero cuando estaba niño casi que mensualmente tenía calenturas, solo pasaba en cama y en los hospitales. Solo enfermo del pecho pasaba, se me vino a calmar como a los 17 (años) que me empezó a pegar menos los ataques. Pero siempre algunos materiales me alteran la enfermedad. En la pandemia solo pasaba encerrado, no salía para nada EH: ¿Cómo es la relación con tu mamá? LG: No tengo ninguna relación porque a mi papá lo mataron cuando yo estaba chiquito, tenía como un año y ella se juntó con otra persona y se fue, nosotros quedamos con nuestra abuelita. Perdimos todo tipo de contacto con ella. Por parte de mi papá nos habían dejado una pequeña herencia y fue hasta el 2015 que conocí a mi mamá, por lo que todo ese tiempo es como que no tuviera mamá. Yo la veo así y no me dan ganas de abrazarla, no tengo aprecio por ella. En 22 años solo la he visto tres veces. EH: Te vemos mucho con tu abuelita ¿Qué es ella para vos? LG: Ella es lo único que mis hermanos y yo tenemos. Ella es la única que nos une, sin ella nadie estuviera aquí porque ella ha sido nuestra madre y nuestro padre y ahora toca corresponderle a ella porque ya está señora. Creo que diría que es mi todo. EH: Crees en Dios LG: Sí, soy católico. Mi abuela desde chiquito me mandaba a las catequesis y todo.