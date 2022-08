Carlos Daniel Baca, el tiktoker coleccionista de autos a escala: “Heredé la afición de mi papá... solo jugaba con ellos cuando los limpiaba”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- 1,632 carros adornan el cuarto de Carlos Daniel Baca, un joven licenciado en Mercadotecnia que desde hace seis años encontró su afición: coleccionar autos de la escala 1:64 y que comparte en TikTok. Era apenas un niño cuando conoció el mundo de los coleccionistas, pues su padre, y mejor aliado en esta vida, fue quien le heredó esa pasión, contó a Cultura Toker el joven de 26 años. Entre risas, Carlos Daniel recordó que su padre, quien también es coleccionista, no le permitía jugar con los autos, por lo que cuando ayudaba a limpiarlos aprovechaba para admirarlos, sin imaginar que años después él iniciaría su propia colección y superaría en número a su mentor. Aunque no recibe ganancias por TikTok, Carlos Daniel ha logrado ganarse el corazón de muchos hondureños. Es conocido por contar historias del diario vivir de los catrachos, por tener autos como el de la Familia P.Luche, la patrulla de la Policía Nacional, el camión de la basura, el DeLorean de Volver al Futuro, así como otros cientos más. Conoce más de este talentoso catracho que aprovecha los fines de semana para buscar en el mercado carros que le ayuden a hacer más grande su colección. VEA AQUÍ: Nayeli Pereira de TikTok: “Cuando comencé a hacer videos le pregunté a mi mamá si Dios se enojaba”

El Heraldo (EH): ¿A qué te dedicas cuándo no estás en TikTok? Carlos Daniel Baca (CDB): Trabajo, soy licenciado en Mercadotecnia y trabajo en el área de redes sociales, soy community mánager EH: ¿Cuándo comenzaste a coleccionar carros? CDB: La colección es algo hereditario de parte de mi padre. Él inició coleccionando latas, de todo tipo de latas que salían antes. Llegó a tener como 50 latas, pero a su mamá no le gustaban cómo se miraban en la casa y las botó. Él después empezó coleccionando carros, pero los de él son más grande de los que yo tengo. Estos son escala 1:64, los de él son escala 1:24. EH: ¿Cuántos carros tiene tu papá? ¿Cuántos tenés vos? CDB: Mi papá tiene entre 150 y 100. Los míos son 1,600 aproximadamente. EH: ¿Por qué te decidiste por los carros? CDB: Es una afición que tengo, me gustaban desde cuando él los tenía, yo jugaba con sus carros, pero solo me permitía jugar con ellos cuando los limpiaba. Ahí le comencé a agarrar amor a los carros. EH: ¿A qué edad comenzaste a coleccionar los carros? CDB: No es hace mucho tiempo, como hace unos seis años cuando comencé a trabajar y realmente me pude comprar mi primer carro. El primero que compré fue el DeLorean, el de la película de “Volver al Futuro”. Ese me lo pude comprar y me gustó todos los detalles que tenía. MIRE AQUÍ: Rolando García, el Tiktoker con “hambre de triunfar”: “Yo soy testigo de que Dios existe” EH: ¿Por qué decidiste llevar los carros a TikTok? CDB: En TikTok no tenía idea de estar subiendo carros, realmente empezó porque subí un video mostrando la Alexa y la gente miró los carros y entonces empezaron con “tenés tal” y ahí empecé mostrando los carros y así fue como fue creciendo.

EH: ¿Cuál es el carro más loco que te han pedido mostrar? CDB: Creo que hay mucha gente que me comenta y yo no los subo tratando de darle humor al video para que llegue a más personas. Espero la ocasión cuando hay algo viral que está en tendencia, pero el más loco es el de la Familia P.Luche, ese no existe, ese lo construimos con mi papá. Lo hicimos de un peluchito, le cortamos y lo forramos de peluche. EH: ¿Cómo haces para conseguir los vehículos de la Policía Nacional? CDB: A estos se les llaman “custom”, que son los que uno crea de una base, se va hacer a modo de los que uno quiera. Los que son de aquí de Honduras nosotros los hemos hechos, yo diseño en el ilustrador los stickers, luego los pegamos. Siempre a la misma escala. Luego le echamos sellador para que no se dañe. EH: ¿Cuál es el carro con mayor valor sentimental? CDB: Creo que sería el primero de la colección, el DeLorean. Está en el estante del centro de toda mi colección. EH: ¿Los compras la mayoría o te lo regalan? CDB: Realmente el 90% yo los compro. Sí hay personas que me regalan, mi papá me regala muchos. Puedo decir que un 50% de ellos los compramos en el mayoreo (mercado). Ahí nos llevamos (junto a su padre) los fines de semanas comprando y buscando. LEA AQUÍ: “Sensillo con S”: Borré TikTok porque mi hermano dijo que mis videos eran horribles... en la cuarentena volví EH: ¿Es caro poder comprar los vehículos? CDB: Los que compro en el mercado trato que de buscarlos en buenas condiciones. Por ejemplo si le hace falta una llanta o algo lo dejo pasar. Siempre trato de que estpe bonito. En el mercado, el costo de cada carrito es de 50 a 70 lempiras. EH: ¿Mandas a pedir a otros países? CDB: Sí, hace poco acabo de conseguir uno, creo que es imposible de conseguir así, es un Toyota, Tercel. EH: ¿En qué parte de tu casa tenés tu colección? CDB: Todo está en mi cuarto. En Tik Tok me comentan cuidado con un temblor porque te van a caer encima. EH: ¿Tenés algún límite para tu colección? CDB: Creo que no. Ahí lo que vaya saliendo. Si me mudo los llevo. Los estantes está hechos por mi papá , él lo hace a la medida. EH: Te has hecho popular en Tik Tok ¿Cómo haces para contar estas historias? CDB: Realmente trato de ver un tema que está en tendencia en los casos que sean muy hondureños. Me gusta hacer la de los buses, las patrullas. Siempre estamos listos para crear historias.

EH: ¿Cuánto es lo más que has pagado por un carro? CDB: El más costoso, que le compré a un revendedor, ha sido de 600 lempiras. Hay personas que si invierten bastante. EH: ¿Has considerado dedicarte por completo a Tik Tok? CDB: Realmente no, porque aquí en el país no se monetiza, no hay ninguna ganancia. No le veo el lado económico a esa parte de Tik Tok. Hago Tik Tok netamente por diversión. ADEMÁS: Danny Aparicio y Ximena Juárez: “Somos tóxicos solo para divertirnos” EH: ¿Cómo manejas el tiempo entre Tik Tok y tu trabajo? CDB: Trato de hacer un video diario, las estadísticas hay que medirlas bien. No pasarse de subir videos después de las 11 de la noche porque la audiencia es muerta. Trato de subir un video de 7 a 9 de la noche que es cuando está boom de la audiencia. Trato de subir un video diario para estar siempre activo. EH: ¿Qué pensás de Tik Tok? CDB: Es una red social muy agradable, con público joven. Yo lo trato como un hobby por exponer algo que me gusta y transmitírselo a los seguidores. EH: ¿Cuál es tu carro más costoso? CDB: Creo que el más costoso sería el del general Li, que es original. EH: ¿Cuánto tiempo le dedicas al cuidado y limpieza de los autos? CDB: Cuando toca limpieza, que no lo hago muy seguido, porque me lleva hasta dos días, lo hago por lo menos dos veces al mes. Me lleva un sábado y domingo. Y como está en mi cuarto no cae mucho polvo. EH: ¿Te apoya tu familia en esta afición? CDB: Por parte de mi familia full apoyo, sobre todo de mi papá. Otros familiares me regala, me los envía desde los Estados Unidos. Mis amigos también.

Dibujar