Carlos Pavón habla del error de Buba López y si Real España puede ganar en Tegucigalpa

"Creo que me gustó Real España los primeros 30 minutos, después viene el error de ‘Buba’ que desgraciadamente y por mala suerte le dio vida a un Olimpia y decae en la moral del equipo. Creo que contra Olimpia tienes que hacer un partido perfecto, la diferencia de Olimpia es que tiene mucho equipo”, analizó en Deportes TVC.

Pese a la derrota 2-1 de local, Carlos Pavón no da por muerto a los aurinegros y considera que puedenrevertir la serie en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

"Hoy se la llevó el Olimpia, pero yo creo que Real España puede dar un batacazo en Tegucigalpa. El equipo (Real España) no se recuperó, se vio que quiso, luego Olimpia con la confianza donde también entra el jugador, pero desgraciadamente el equipo no aprovechó ese ritmo y creo que en una final contra Olimpia pesa mucho", indicó.

Finalmente analizó: "Tienes que correr 98 minutos a full, sin equivocarte, porque si no te pasa factura. Hay que jugar perfecto y en el fútbol no hay nada escrito, así como Olimpia pudo ganar acá en San Pedro Sula el Real España tiene la capacidad. Es ahí cuando se ve al jugador, cuando vas herido y el ego de que perdiste en casa y lo lindo de esto es que hay revancha y creo que esto no está perdido para el Real España".

Olimpia ganó 2-1 la final de ida con anotaciones de José Julián Martínez y Edwin Rodríguez, mientras Jack Jean Baptiste marcó por los locales.

La vuelta será el domingo a las 5:00 PM en el Nacional de Tegucigalpa.