Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 personas muertas, según NYT

Washington, Estados Unidos.- Unas 40 personas habrían muerto durante el ataque del sábado en Venezuela de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times.
Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.
Durante la madrugada de este sábado, una operación militar a gran escala ejecutada por Estados Unidos en Caracas resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La incursión comenzó cerca de las 2:00 a.m. con explosiones y sobrevuelos de aeronaves que afectaron diversos sectores de la capital venezolana.
El presidente Donald Trump confirmó a la cadena Fox News que la misión fue planificada con antelación, pero se retrasó debido a condiciones climáticas. Trump detalló que el objetivo fue la residencia de Maduro, y afirmó que la operación fue exitosa y que, según sus registros, no se produjeron bajas humanas.
No obstante, un alto funcionario venezolano declaró a The New York Times que la intervención dejó al menos 40 muertos, entre militares y civiles.
El operativo se produce tras años de tensiones diplomáticas y cargos judiciales contra la cúpula chavista. Maduro será trasladado a Nueva York para comparecer ante un tribunal federal, donde enfrenta graves acusaciones por narcoterrorismo y otros delitos internacionales.