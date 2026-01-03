Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 personas muertas, según NYT

Washington, Estados Unidos.- Unas 40 personas habrían muerto durante el ataque del sábado en Venezuela de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times.

Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

Durante la madrugada de este sábado, una operación militar a gran escala ejecutada por Estados Unidos en Caracas resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La incursión comenzó cerca de las 2:00 a.m. con explosiones y sobrevuelos de aeronaves que afectaron diversos sectores de la capital venezolana.