Denovan Torres, el héroe del último título verdolaga: “Marathón es el favorito”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- “Marathón es el favorito”, así visualiza la final del Torneo Clausura 2024 entre Olimpia y Marathón Denovan Torres, héroe del último titulo de los verdolagas. El arquero de 34 años se encuentra en Estados Unidos, pero se tomó unos minutos para hablar de todo un poco con Diario EL HERALDO. En vísperas de la llave por el campeonato del fútbol hondureño donde el Monstruo Verde es protagonista el arquero dio a conocer detalles desconocidos de aquel título de 2018. Además, habló de la polémica con el Génesis de Comayagua, reveló una nueva faceta y le dejó un dardo sobre la Selección de Honduras. ¿Rechazó a Olimpia? y ¿volverá a jugar en Liga Nacional?

-Entrevista con Denovan Torres-

¿Qué ha pasado con Denovan Torres luego de varios meses fuera de los reflectores? Estamos bien gracias a Dios, con salud y, pasando unos días de vacaciones aquí en Meryland, Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió con tu salida del Génesis? Tome la decisión de venirme para aquí porque tengo un amigo que iba a inaugurar una academia para niños de cinco a 18 años y me propuso que quería que viniera y que estuviera acá ayudándoles con los niños. No fue nada de lo que salieron hablando unas vainas, nada que ver, fueron otras situaciones personales. ¿Estás trabajando Estados Unidos? Ahorita exactamente estamos de vacaciones. Los martes, miércoles y viernes estamos colaborando con la academia de Cedritos, un equipo estuvo en la Liga de Ascenso por allá, ayudando a los muchachos del equipo técnico. Estamos bien ahí. ¿Entonces catalogas como falso lo del tema de indisciplina? La gente se pone hablar y como se es libre para expresarse en las redes sociales, pero no pasa nada. Tampoco soy de los que le gusta andar aclarándole a todo mundo lo que pase. Ahí está el caso de Elmer Guity que también él estaba involucrado en el tema y mira terminó jugando el torneo, también lo llamaron a la Selección. ¿Vas a seguir buscando jugar en Liga Nacional? Voy a esperar. Por ahorita quiero estar unos días aquí en Estados Unidos y analizar si sale una buena oferta, algo que llene las expectativas y pensarlo para volver y seguir jugando. ¿Y si no te quedarías allá? Sí veremos. He tenido comunicación con dos equipos de la Liga Nacional y otro de la Segunda División. Tenemos las ganas aún de seguir jugando fútbol profesional.

-Héroe de la novena de Marathón-

Fuiste clave de último título de Marathón ¿cómo lo recordas? Muy bonito, todavía hay gente que me manda fotos de ese recuerdo. Siempre estoy agradecido con Dios y con Marathón poque me dio la oportunidad de darme a conocer en el fútbol. Hoy Marathón es el mejor equipo que venido jugando en este torneo y se merece estar en la final. ¿Catalogas ese campeonato como uno de los momentos más felices de tu vida? Sí, fue de las tardes más maravillosas que he tenido en el fútbol. Después de nueve años fue una bendición ser parte de ese equipo. ¿Cuál fue la clave de ese Marathón para que hayan sido campeones? Fue la unidad que teníamos como grupo, no éramos de grandes nombres, pero jugábamos como hombres que tenían las ganas de hacer las cosas bien, con sed de triunfo y con un cuerpo técnico muy capaz y una gran junta directiva. ¿Todavía tenés comunicación con gente de Marathón? Con los que más tengo comunicación es con el ‘Pajarito’ Aguilera que comenzaba a jugar cuando yo estaba ahí y con el presidente Orinson Amaya.

¿Qué no olvidas de esa final? El rostro de la gente después de haber tapado el penal cuando me acerqué a las graderías. La final que representó ese título. ¿Creías que estabas viviendo ese momento? En los primeros segundos cuando todo terminó creí que era un sueño lo que estaba viviendo. Cuando tapé el penal pensé que era un sueño, pero gracias a Dios se dio y más que todo en el Yankel Rosenthal en la casa de Marathón. Es algo inolvidable. ¿Qué te dijo el profe Héctor Vargas ese día? Me felicitó y me dijo que me lo merecía que era uno de los que más merecía este campeonato, eso fue de las palabras que recuerdo que me dijo.

¿Antes de la tanda de penales qué sucedió? Nos reunimos que el profesor Víctor Coello y con Alston Bodden y hablaron conmigo y me dijo que era el mejor, pero nunca me dijeron tírate para aquí o para allá. Tenían la confianza en mí. ¿Está Denovan dentro de la historia de Marathón? Creo que sí. Creo que aportamos un granito de arena en la copa número 9 de Marathón. La gente que va a los estadios debe decidir si estoy adentro o no. Yo estoy feliz por ser parte de ese equipo. ¿Estabas en tu mejor nivel en ese momento? Después de ese campeonato viví la mejor época en mi carrera. Y estando en tu mejor momento ¿por qué no pudiste tomar un lugar en el Selección? Yo a la Selección le perdí el entusiasmo porque venía haciendo bien las cosas en ese momento con Marathón. Venía de jugar Concacaf, había tapado como cuatro penales en una tanda y en una convocatoria tomaron en cuenta a un colega que no venía ni jugando en ese torneo, desde ahí le perdí el entusiasmo y me di cuenta que en la Selección muchas veces no es por rendimiento si no por contactos. ¿Crees que siempre ha sido así las Selección? A mi parecer sí. Siempre hay convocatorias que lo dejan a uno preguntándose qué está pasando. Hay jugadores que andan bien en sus equipos y otros que no tanto y los toman más en cuenta. Eso pasa factura cuando somos eliminados o perdemos partidos, el karma por no hacer las cosas como se deben. ¿Te dejó plata haber estado en Marathón tantos años? Me dejó deudas, jajaja. Son bromas, ganas de molestar. Estoy muy agradecido por todos los años que estuve en Marathón, agradecido con el presidente Orinson Amaya y toda la institución en general. Gracias a eso pude lograr muchas cosas.

Siendo honestos ¿de cuánto fue ese premio que te llegó por ser parte importante de ese campeonato? JAJAJAJA. No recuerdo ya pasó mucho tiempo. Recuerdo que fueron varios depósitos y para no darte malos números no te doy un monto. ¿Tomaste decisiones que no te permitieron seguir creciendo en el fútbol? Sí, claro que sí. Hay decisiones que uno cree que están bien y no es así. Te llevan a bajar y a cosas incorrectas, pero estoy feliz con lo que hice y con lo que hice allá en Marathón. Si uno no pasa por experiencias no va a aprender y me quedo con todo lo bueno y lo malo para no volver a fallar. ¿Estuviste cerca de fichar por otro equipo grande o un equipo extranjero en su momento? Tuve dos oportunidades para ir a Olimpia; una de ellas cuando fui campeón, en esa ocasión se fueron John Paul y Júnior Lacayo, la segunda cuando llevaron a Rafa Zúñiga, antes habían hablado conmigo, pero estaba tranquilo ahí en Marathón. No me arrepiento de la decisión que tomé. ¿Los rechazaste en las dos ocasiones? Sí, porque después de haber luchado tanto en Marathón el profe Vargas me había dado la confianza, venía jugando e ir a Olimpia era para pelear un puesto y en Marathón ya era Denovan Torres. ¿Cómo vez está final entre Olimpia y Marathón? Creo que Marathón es favorito por lo que cierra en el Yankel Rosenthal, jugar ahí le pesa a los rivales, varios contrarios me lo han dicho y no digamos en una final y más con toda la afición que va estar ahí y que va a ser de Marathón, pero todo va depender del partido de ida. Si quieren levantar la copa deben hacer un buen partido en Tegucigalpa. ¿Ves a Marathón levantando la décima? Sí, son el equipo que mejor han hecho las cosas en el torneo y al final el fútbol lo va a bendecir.