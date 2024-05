Elsa Oseguera habla sobre comentarios de su peso: “Lloro en soledad”

“No me voy a justificar ni defender porque siento que el hecho de subir de peso después de un embarazo no es un crimen. Maternar es algo muy difícil y más aún cuando no cuentas con una red de apoyo como tu mamá, tu abuela, tus hermanas, tías, etc. Las que maternamos en el extranjero, sin familia cerca, sabemos lo difícil que es hacerlo sin alguien que te eche la mano o que al menos te aconseje”, aseguró la famosa hondureña, quien se convirtió en madre hace ocho meses.

Elsa detalló lo duro que ha sido para ella el gran cambio físico que ha tenido luego de convertirse en madre.

“En lo personal, yo he vivido un posparto en soledad, con cambios bruscos que yo todavía no entiendo, cambios físicos, cambios emocionales, incluso cambios mentales. Yo me veo al espejo y todavía no me reconozco, no me encuentro a mí misma”, dijo en el video.

Detalló que “mis pechos están caídos, flácidos, enormes, mi abdomen no es el mismo, mi pelo se me cayó, apenas ahorita me viene saliendo. Me salieron muchas canas, tengo ojeras demasiado evidentes. Me da muchísima hambre porque doy pecho a mi bebé y a veces como incluso por ansiedad o por estrés. Tengo lagunas mentales, olvido mucho las cosas, ando con sueño todo el día porque no duermo para cuidar a mi bebé, que no se ahogue o que no le pase nada malo”.