Pero esto es falso. El jefe de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes, confirmó al equipo de verificación de EL HERALDO que la entidad no ha pronosticado tal temperatura para el jueves 16 de mayo. Además, la imagen fue difundida en noviembre de 2023.

Una búsqueda en Google con las palabras claves “Copeco + advertencia + 44 grados centígrados + 16 de mayo de 2024” no mostró ningún resultado que certifique lo que estamos verificando.

Tampoco se encontró en el perfil de Facebook y de X (anteriormente Twitter) de Copeco alguna entrada que muestre el supuesto pronóstico sobre la temperatura de 44 grados centígrados con sensación térmica de 50 grados para el jueves 16 de mayo de 2024.

Contactado por el equipo de fact-checking de EL HERALDO, Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana de Copeco, confirmó que el pronóstico es de 41 grados centígrados con una sensación térmica similar para el jueves 16 de mayo de 2024.

“La información es falsa. Copeco no lo ha informado. Nosotros no vamos a ser irresponsables en poner algo así porque sabemos que no es correcto”, puntualizó.

Además, Copeco desmintió en redes sociales el supuesto pronóstico de 44 grados centígrados con una sensación térmica de 50 para el jueves 16 de mayo de 2024.