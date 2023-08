Rauw Alejandro le dedica una canción a Rosalía tras ruptura

Se dijo entonces que el puertorriqueño le había sido infiel a la catalana, se mencionó incluso el nombre de una modelo, pero casi al mismo tiempo ambos comunicaron que esa no era la realidad de su decisión.

El tema inicia con: “Por si acaso nunca volvemos a hablar /Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar / Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar / Del loquito tuyo que te quería de verdad”.

En la letra deja ver que sigue amando a Rosalía, que no se esperaba la ruptura, que tenían planes juntos, que sus carreras pesaron en su relación y, muy claro, dice: “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel”.

El cantante continúa diciendo que la va a llorar, que no se va a hacer el fuerte, y que la va a extrañar.

”Es que no dejo de extrañarla durmiendo en mis brazos / No sé cómo parar de pensar en ese último abrazo / Y si supiera que iba a ser el último, no la hubiera solta’o”, continúa el tema.