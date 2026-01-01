Cardenal a nuevas autoridades: “Si no hacen el bien, el pueblo los va a rechazar”

“Que sean días llenos de bondad, llenos de bien, llenos de amor, llenos de ayuda mutua”, añadió.

“El año nuevo es un año de esperanza, lleno de posibilidades de hacer el bien. Son 365 días que Dios nos regala sin estrenar”, expresó el jerarca de la Iglesia católica, al invitar a los hondureños a dar contenido a cada día con acciones positivas.

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de la celebración del Año Nuevo, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga envió este 1 de enero un mensaje de esperanza al pueblo hondureño desde la Basílica de Suyapa, al tiempo que lanzó un firme llamado a las nuevas autoridades para que gobiernen con justicia, honestidad y apego a los valores cristianos.

Rodríguez subrayó que el país tiene la capacidad de salir adelante si se trabaja con compromiso y fe.

“Honduras tiene futuro. Honduras quiere algo mejor y todos deseamos algo mejor para Honduras”, manifestó, al tiempo que exhortó a la población a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica.

El cardenal también se refirió de manera directa a quienes asumirán responsabilidades en el nuevo gobierno, recordándoles que el respaldo del pueblo está condicionado a su actuar.

“Ciertamente, tenemos nuevas autoridades, que comprendan cuál es el camino. Si no hacen el bien, el pueblo lo va a rechazar”, advirtió.

En ese sentido, señaló que los gobernantes tienen una oportunidad histórica. “Ahora tienen la oportunidad de hacer algo grande por Honduras, ojalá lo puedan hacer y sobre todo recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios”, dijo.

Durante su mensaje, enfatizó principios fundamentales como el respeto a la vida y a los bienes públicos.

“Hay un mandamiento que dice: ‘No matar’. Hay otro que dice: ‘No robar’”, recordó, al advertir que “grandes males vienen cuando los que están en la cosa pública utilizan los bienes, no para hacer el bien, sino para enriquecimiento ilícito”.

Rodríguez fue enfático al rechazar cualquier vínculo del país con el narcotráfico. “Honduras no debe ser un narcoestado y todo lo que está en relación con la droga es un crimen horrible porque daña y mata a tantísimas personas”, afirmó, al señalar que la violencia se genera tanto por disputas en la venta de drogas como por su consumo.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades salientes para que el proceso de transición se realice de forma pacífica.

“Que puedan hacer esa transición en serenidad, en paz, sin violencia. ¿Qué van a ganar con eso?”, cuestionó, y agregó que lo correcto es “entregar el poder con dignidad y con la frente en alto”.

Al abordar el problema de la violencia, el cardenal aclaró que no es solo responsabilidad del Estado.

“Tenemos que luchar todos, no es solo cuestión de autoridades. La represión algo hace, pero no; es la educación en el respeto a la vida lo que puede hacer que se venzan esos males”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno se aleje de ideologías fracasadas, Rodríguez respondió que es una expectativa legítima del pueblo. “Cuando hacen el juramento dicen: ‘Y si no, que el pueblo me lo reclame’”, recordó.

En ese contexto, afirmó que América Latina está viviendo un cambio. “No es que volvieron a la derecha, no. Rechazaron el marxismo porque en el fondo es lo que estaba”, dijo, al citar ejemplos regionales: “Miren cómo cambió Argentina, cómo cambió Chile, cómo cambió Bolivia, cómo cambió Ecuador, cómo va a cambiar Brasil. Y nuestra Centroamérica, pues ojalá podamos hacer algo mejor”.

Finalmente, el cardenal deseó bendiciones al país y reiteró su mensaje de esperanza. “Al final debe persistir la paz y la esperanza en todos los hondureños. Sin duda alguna, y cada uno ser constructor de paz”, concluyó.