Sola en Nochevieja: la imagen de Pink que preocupa a sus seguidores

La intérprete calificó 2025 como "un año difícil" que osciló entre lo devastador y lo levemente molesto, aunque reconoció que también estuvo lleno de momentos hermosos. En su reflexión, Pink destacó haber dedicado el año a amar a sus hijos, apoyar sus sueños y abrazar "la hermosa complejidad" de la vida cotidiana.