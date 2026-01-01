Sola en Nochevieja: la imagen de Pink que preocupa a sus seguidores

La artista Pink comenzó 2026 en un quirófano. La intérprete de 'Just Give Me a Reason' compartió este miércoles una imagen desde su cama hospitalaria donde reveló que se sometía a una operación para reemplazar dos discos cervicales.
"Puede que no sea un lifting facial elegante, pero me están poniendo dos discos nuevos y relucientes en el cuello", escribió la cantante en sus redes sociales, donde también mostró su característico sentido del humor al describir el procedimiento.
Pink añadió que la intervención le dejará una nueva cicatriz y una renovada valoración de su cuerpo.
La artista atribuyó la necesidad de esta cirugía a las exigencias de su profesión. "El rock and roll es un deporte de contacto", señaló en su publicación.
Mientras la cantante permanecía sola en el hospital durante la noche de fin de año, su familia se encontraba practicando snowboard.
A pesar de las circunstancias, Pink aprovechó para enviar un mensaje de año nuevo a sus seguidores.
La intérprete calificó 2025 como "un año difícil" que osciló entre lo devastador y lo levemente molesto, aunque reconoció que también estuvo lleno de momentos hermosos. En su reflexión, Pink destacó haber dedicado el año a amar a sus hijos, apoyar sus sueños y abrazar "la hermosa complejidad" de la vida cotidiana.
Pink no especificó si la lesión cervical está relacionada directamente con sus espectáculos. Sin embargo, su carrera se ha caracterizado por incluir rutinas físicamente exigentes que incluyen vuelos suspendidos y coreografías de alto impacto.