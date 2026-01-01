  1. Inicio
Sola en Nochevieja: la imagen de Pink que preocupa a sus seguidores

La intérprete compartió una imagen desde el quirófano donde anunció el reemplazo de dos discos en su columna cervical, atribuyendo la lesión a las exigencias físicas de su carrera musical

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 14:32
1 de 8

La artista Pink comenzó 2026 en un quirófano. La intérprete de 'Just Give Me a Reason' compartió este miércoles una imagen desde su cama hospitalaria donde reveló que se sometía a una operación para reemplazar dos discos cervicales.

2 de 8

"Puede que no sea un lifting facial elegante, pero me están poniendo dos discos nuevos y relucientes en el cuello", escribió la cantante en sus redes sociales, donde también mostró su característico sentido del humor al describir el procedimiento.

3 de 8

Pink añadió que la intervención le dejará una nueva cicatriz y una renovada valoración de su cuerpo.

4 de 8

La artista atribuyó la necesidad de esta cirugía a las exigencias de su profesión. "El rock and roll es un deporte de contacto", señaló en su publicación.

5 de 8

Mientras la cantante permanecía sola en el hospital durante la noche de fin de año, su familia se encontraba practicando snowboard.

6 de 8

A pesar de las circunstancias, Pink aprovechó para enviar un mensaje de año nuevo a sus seguidores.

7 de 8

La intérprete calificó 2025 como "un año difícil" que osciló entre lo devastador y lo levemente molesto, aunque reconoció que también estuvo lleno de momentos hermosos. En su reflexión, Pink destacó haber dedicado el año a amar a sus hijos, apoyar sus sueños y abrazar "la hermosa complejidad" de la vida cotidiana.

8 de 8

Pink no especificó si la lesión cervical está relacionada directamente con sus espectáculos. Sin embargo, su carrera se ha caracterizado por incluir rutinas físicamente exigentes que incluyen vuelos suspendidos y coreografías de alto impacto.

