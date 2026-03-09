Nodal y su canción "Incompatibles" desatan burlas y acusaciones de plagio

Ciudad de México, México.- A pocas horas del estreno del nuevo sencillo “Incompatibles”, de Christian Nodal, el video ya acumulaba miles de comentarios que oscilaban entre la burla abierta y la crítica musical más punzante. La letra aborda el cierre de una relación por falta de afinidad entre dos personas, un tema que, dado el contexto, alimentó de inmediato las especulaciones sobre si el cantante aludía a Belinda o a Cazzu, su expareja y madre de su hija Inti, con quien sostiene una disputa abierta por el pago de manutención. El lanzamiento coincidió, además, con el litigio que Nodal y su familia mantienen contra la disquera Universal, lo que convirtió la presentación del sencillo en una tormenta de varios frentes. Pero la polémica de fondo no fue sentimental sino musical. Usuarios en redes sociales detectaron una semejanza entre un verso de "Incompatibles" —"una peda, una llorada y luego a lo que sigue"— y una línea del tema "Me pierde por wey", del Grupo Firme, publicado en 2022, donde aparece la frase "una lloradita, una peda y la que siga".

La discusión se propagó rápidamente y revivió un episodio conocido del mundillo del regional mexicano: en ese mismo año, el propio Nodal había admitido públicamente que rechazó colaborar con la agrupación liderada por Eduin Caz porque los consideraba competencia directa, aunque después reconoció su admiración por ellos. La ironía no pasó desapercibida. A eso se sumaron comparaciones con el estilo de Carín León, figura con quien Nodal mantuvo una rivalidad notoria y a quien varios seguidores señalan como influencia no declarada en su sonido reciente. El desempeño del videoclip tampoco ayudó a calmar las aguas. En los primeros cuatro días desde su publicación, el material sumó poco más del millón de reproducciones en YouTube, una cifra que queda por debajo de lo registrado en lanzamientos anteriores del artista.

La sección de comentarios superó los 13,000 mensajes, y buena parte de ellos tenían un tono entre el sarcasmo y la decepción.

"Incompatible el video con la música", escribió un usuario. "No supe si era video musical, comercial, anuncio de esquí o introducción de película de vaqueros", apuntó otro.



Las imágenes muestran a Nodal caracterizado como vaquero en una pista de hielo, una combinación visual que generó comparaciones con películas animadas y desató una cadena de memes que circuló ampliamente durante días. Varios comentarios apuntaron también hacia lo personal. "Eres incompatible pero con la paternidad" y "el alma entaconada es incompatible con la crianza de su hija" fueron frases que se repitieron en distintas variaciones, en alusión directa al conflicto por la manutención de Inti. Otros fueron más escuetos pero igual de contundentes. "Vine por el meme de Frozen", resumió uno. "La mejor parte del video fue cuando se acabó", sentenció otro.