¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante

El popular trend de 2016-2026, que invita a contrastar el ayer con el presente, motivó la difusión de recuerdos vinculados a la etapa formativa de Christian Nodal, el artista mexicano que hoy ocupa un lugar consolidado en la música regional.
Las imágenes y videos fueron compartidos por Lisa Fernanda Macías, quien mantuvo una relación con el intérprete durante la preparatoria en Caborca, Sonora. Las publicaciones se realizaron desde su cuenta personal y muestran momentos cotidianos registrados dentro del entorno escolar.
En las escenas ambos portan uniforme escolar y el cantante aparece sin tatuajes, con lentes de aumento y una imagen distante a la que hoy proyecta sobre los escenarios.
También se difundió un breve video grabado dentro del aula. En él se observa a la entonces pareja sentada en filas consecutivas mientras intercambian gestos de complicidad propios de la adolescencia.
Macías ha señalado en espacios digitales que aquella relación influyó en la composición del tema "Te fallé", al que vincula con una experiencia personal ocurrida en ese periodo.
El noviazgo se desarrolló antes del inicio de la carrera artística del cantante y concluyó de manera reservada. Desde entonces no se ha registrado interacción pública entre ambos ni referencias directas posteriores.
Las publicaciones generaron reacciones entre seguidores que reconocieron una faceta poco conocida del intérprete, asociada a su vida escolar y a una etapa previa a los reflectores.
Cabe destacar que la semana pasada el sonorense celebró su cumpleaños número 27.
La celebración, que se viralizó como "Nodal Fest", incluyó actividades privadas en Zacatecas. La conmemoración se extendió durante varios días con encuentros familiares y traslados por distintos puntos del estado.
Durante la celebración, su esposa Ángela Aguilar le entregó un obsequio de alto valor simbólico.
Uno de los momentos más comentados ocurrió en el Rancho El Soyate, un espacio ligado a la tradición musical de la familia Aguilar, donde se desarrolló la reunión principal.
En registros compartidos se aprecia a la cantante arribar montando un caballo de pelaje castaño oscuro, de complexión robusta y porte elegante, acompañado de una montura charra elaborada en cuero oscuro con detalles artesanales metálicos, elementos habituales de la tradición ecuestre mexicana.