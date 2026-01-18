  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante

El trend de comparaciones "2016–2026" rescató imágenes juveniles de Christian Nodal junto a su exnovia Lisa Fernanda Macías, antes de su llegada a la fama

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 16:20
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
1 de 12

El popular trend de 2016-2026, que invita a contrastar el ayer con el presente, motivó la difusión de recuerdos vinculados a la etapa formativa de Christian Nodal, el artista mexicano que hoy ocupa un lugar consolidado en la música regional.

Foto: Instagram | @nodal
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
2 de 12

Las imágenes y videos fueron compartidos por Lisa Fernanda Macías, quien mantuvo una relación con el intérprete durante la preparatoria en Caborca, Sonora. Las publicaciones se realizaron desde su cuenta personal y muestran momentos cotidianos registrados dentro del entorno escolar.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram @lisafmacias
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
3 de 12

En las escenas ambos portan uniforme escolar y el cantante aparece sin tatuajes, con lentes de aumento y una imagen distante a la que hoy proyecta sobre los escenarios.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram @lisafmacias
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
4 de 12

También se difundió un breve video grabado dentro del aula. En él se observa a la entonces pareja sentada en filas consecutivas mientras intercambian gestos de complicidad propios de la adolescencia.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram @lisafmacias
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
5 de 12

Macías ha señalado en espacios digitales que aquella relación influyó en la composición del tema "Te fallé", al que vincula con una experiencia personal ocurrida en ese periodo.

Foto: Captura de pantalla | Instagram @lisafmacias
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
6 de 12

El noviazgo se desarrolló antes del inicio de la carrera artística del cantante y concluyó de manera reservada. Desde entonces no se ha registrado interacción pública entre ambos ni referencias directas posteriores.

 Foto: Instagram | @nodal
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
7 de 12

Las publicaciones generaron reacciones entre seguidores que reconocieron una faceta poco conocida del intérprete, asociada a su vida escolar y a una etapa previa a los reflectores.

 Foto: Instagram | @nodal
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
8 de 12

Cabe destacar que la semana pasada el sonorense celebró su cumpleaños número 27.

 Foto: Instagram | @nodal
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
9 de 12

La celebración, que se viralizó como "Nodal Fest", incluyó actividades privadas en Zacatecas. La conmemoración se extendió durante varios días con encuentros familiares y traslados por distintos puntos del estado.

 Foto: EFE
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
10 de 12

Durante la celebración, su esposa Ángela Aguilar le entregó un obsequio de alto valor simbólico.

 Foto: Instagram | @angela_aguilar_
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
11 de 12

Uno de los momentos más comentados ocurrió en el Rancho El Soyate, un espacio ligado a la tradición musical de la familia Aguilar, donde se desarrolló la reunión principal.

 Foto: Captura de pantalla
¿Lo reconocerías? Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas del cantante
12 de 12

En registros compartidos se aprecia a la cantante arribar montando un caballo de pelaje castaño oscuro, de complexión robusta y porte elegante, acompañado de una montura charra elaborada en cuero oscuro con detalles artesanales metálicos, elementos habituales de la tradición ecuestre mexicana.

 Foto: Captura de pantalla
Cargar más fotos