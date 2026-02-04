Nelson Peltz le aconseja a Brooklyn y Nicola alejarse de la prensa

Nelson Peltz fue consultado sobre la situación que también le atañe a su hija Nicola, y con la sabiduría de un hombre de 83 años puso la nota de balance y prudencia en esta tensa situación.

Los Ángeles, Estados Unidos.- En medio de la polémica tras la ruptura del silencio de Brooklyn Beckham sobre su distanciamiento familiar y su decisión de no reconciliarse con sus papás David y Victoria , ahora el suegro del mayor de los Beckham se ha manifestado al respecto.

En un evento de The Wall Street Journal le preguntaron sobre la controversia que envuelve al matrimonio Beckham-Peltz ante el distanciamiento con los suegros de su hija.

A lo que respondió: “¿Mi familia ha estado recientemente en la prensa? No me había percatado".

La prensa, no obstante, no se conformó, y le preguntaron si algún consejo había recibido su hija de su parte, y fue escueto, pero sincero: “Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa. ¿De qué sirvió eso?”.

Desde el 19 de enero la joven pareja ha estado en el punto de mira tras lo publicado por Brooklyn respecto a la insostenible tensión con su familia que no quiere a Nicola, y que desde antes de su matrimonio han querido sabotear su relación, ante lo cual él ha decidido ponerse del lado de su esposa y rechazar el control que sus progenitores han ejercido sobre su vida y decisiones.

Pero Nelson Peltz sabe que este no es un asunto en el que quiere inmiscuirse, y deja clara su postura al respecto sin tantas palabras: “Mi hija y los Beckham son otra historia, y no estamos hoy aquí para cubrir eso (...) Pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos”.

Con esto zanjó su participación en este tema, dejando muy claro que su sentimiento por Brooklyn no es el que David y Victoria le dispensan a Nicola.