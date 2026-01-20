Así es Brooklyn, el hijo de David y Victoria Beckham que se alejó de ellos

Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David Beckham y Victoria Beckham comunicó públicamente que “no quiere reconciliarse” con su familia. Desde que se casó con la modelo Nicola Peltz, ha luchado por forjar su propia trayectoria.
Desde niño estuvo frente a los reflectores, pero, a pesar de esa exposición, él buscó distintos trabajos para definir su perfil profesional. A los 15 años, trabajó como barista en el oeste de Londres.
Antes, un adolescente Brooklyn buscó seguir el camino de su padre en el fútbol y se unió al equipo juvenil del Arsenal Football Club, pero a los 16 años desistió. Afirma que era demasiado pesado ser comparado con su papá.
En 2014, el primogénito de los Beckham se inició en el modelaje y la fotografía. Fue imagen de portadas de revistas como Vogue China, Miss Vogue, Interview, L’Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine, entre otras.
En el modelaje además de aparecer en revistas, fue imagen de productos como los smartphones Honor 8 de Huawei y la firma de moda Superdry. Y con solo 16 años, fotografió una campaña para Burberry BRIT.
Durante el confinamiento por la pandemia del Covid 19 incursionó en la cocina y lanzó la serie digital Cookin’ With Brooklyn. Y enn 2022, presentó sus recetas en Today y confesó a The Times que nunca tomó clases formales de cocina.
Desarrolló la marca de sake WESAKE y su propia línea de salsa picante, Cloud23. Y hasta abrió un
restaurante temporal junto a Uber Eats, que ofrecía una diversidad de platillos.
En 2017 publicó el libro Brooklyn Beckham: What I See, en el que incluyó parte de los modelos que fotografió para la campaña de Burberry BRIT. Todo esto como parte de su lucha para abrirse camino solo sin el peso del apellido Beckham.
En abril de 2022 se casó con la modelo Nicola Peltz. Y fue ahí donde comenzaron los problemas con su familia. Desde el vestido de novia que su madre no pudo confeccionar, hasta el baile de esposos en el que asegura Victoria lo avergonzó.
Brooklyn dejó el nido y en 2025 la grieta en su relación familiar creció cuando él y su esposa Nicola crearon en California la Peltz Beckham Foundation, dedicada al rescate y refugio de perros sin hogar y pidieron ayuda a Victoria quien se las negó.
La imagen de un pequeño Brooklyn cargado en hombros por su padre cuando era futbolista. Las imágenes publicadas en su red social muestran que padre e hijo tenían una relación muy cercana.
Esta imagen muestra a la familia en pleno: Cruz, Romeo, Victoria, Brooklyn, Harper Seven, la benjamina de la familia y el patriarca David Beckham, en la última Navidad que celebraron juntos, antes de la triste separación.