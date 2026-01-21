Familia Beckham: cómo creció su fortuna desde David y Victoria hasta Nicola Peltz

Estados Unidos.– Brooklyn Beckham nació en una familia en la que el dinero nunca ha sido una preocupación, sin embargo, tras hacer públicos los conflictos que mantiene con sus padres, ha surgido un renovado interés por conocer no solo la fortuna de los Beckham, sino también la de la familia de su esposa, Nicola Peltz.

De acuerdo con la revista Celebrity Net Worth, David y Victoria Beckham acumulan una fortuna estimada en 900 millones de euros, capital que eventualmente, se especula, podría repartirse entre sus hijos.

No obstante, en los últimos días se ha cuestionado si Brooklyn seguirá formando parte de esa herencia, luego de que difundiera un mensaje en el que asegura que sus padres siempre han ejercido total control sobre su vida y que incluso habrían intentado interferir en su matrimonio.