Familia Beckham: cómo creció su fortuna desde David y Victoria hasta Nicola Peltz

Estados Unidos.– Brooklyn Beckham nació en una familia en la que el dinero nunca ha sido una preocupación, sin embargo, tras hacer públicos los conflictos que mantiene con sus padres, ha surgido un renovado interés por conocer no solo la fortuna de los Beckham, sino también la de la familia de su esposa, Nicola Peltz.
De acuerdo con la revista Celebrity Net Worth, David y Victoria Beckham acumulan una fortuna estimada en 900 millones de euros, capital que eventualmente, se especula, podría repartirse entre sus hijos.
No obstante, en los últimos días se ha cuestionado si Brooklyn seguirá formando parte de esa herencia, luego de que difundiera un mensaje en el que asegura que sus padres siempre han ejercido total control sobre su vida y que incluso habrían intentado interferir en su matrimonio.
Estas declaraciones han llevado a usuarios en redes sociales a especular que Brooklyn podría quedar al margen de la herencia familiar, por lo que su estabilidad económica dependería en mayor medida de la fortuna de sus suegros, la familia Peltz.
Según información recopilada por Forbes, Nelson Peltz, patriarca de la familia, posee un patrimonio personal estimado en 1.6 mil millones de dólares, además de administrar activos que superan los 8,500 millones de dólares.
Aunque ambas familias cuentan con un enorme poder económico, en redes sociales se ha generado un debate sobre cuál de las dos posee mayor fortuna.
Tomando en cuenta el patrimonio de los Peltz, el dinero no será un problema para el matrimonio, en caso de que Brooklyn se siga distanciando de su familia.
Brooklyn, por su parte, mantiene la postura de que su familia no acepta a Nicola Peltz y que esa es la razón por la cual se habría distanciado tanto de sus padres como de sus hermanos.
Por su parte, David Beckham se ha limitado a señalar que los hijos cometen “errores”, sin ofrecer más declaraciones públicas sobre la situación familiar.