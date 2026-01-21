Victoria y David Beckham reaparecen en redes tras las acusaciones de Brooklyn

Fuentes cercanas a la ceremonia confirmaron a Page Six que Victoria "se acurrucó" en el cuello de su hijo durante el baile. Según un invitado, la diseñadora "subió al escenario y envolvió sus brazos alrededor de Brooklyn" de manera que provocó que Nicola abandonara el lugar llorando. "Los del lado de los Beckham estaban animando y el lado de los Peltz estaba en silencio", relató el testigo.