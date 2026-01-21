Victoria y David Beckham reaparecen en redes tras las acusaciones de Brooklyn

Victoria y David Beckham volvieron a publicar en sus redes sociales el miércoles, apenas dos días después de que su hijo mayor, Brooklyn, difundiera un comunicado en el que les acusa de controlarle y manipular la opinión pública sobre su familia.
El matrimonio, unido desde 1999, optó por compartir celebraciones de cumpleaños en Instagram. Victoria, de 51 años, publicó varias fotografías junto a Emma Lee Bunton, su excompañera en las Spice Girls, para felicitarla por su 50 cumpleaños. "Feliz cumpleaños, te quiero mucho", escribió la diseñadora junto a una imagen en la que carga a Bunton sobre su espalda.
David, por su parte, compartió fotografías de archivo de sus días en el Manchester United para felicitar a sus excompañeros Nicky Butt y Phil Neville.
La aparente normalidad en las publicaciones contrasta con las declaraciones que Brooklyn, de 26 años, realizó el lunes pasado. Tras meses de rumores sobre tensiones familiares, el fotógrafo y chef afirmó que "no quiere reconciliarse" con sus padres.
"No estoy siendo controlado, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia", escribió Brooklyn en su cuenta de Instagram. El joven añadió que sus progenitores han utilizado "publicaciones performativas en redes sociales, eventos familiares y relaciones inauténticas" para preservar una fachada.
Brooklyn acusó específicamente a Victoria y David de intentar sabotear su relación con su esposa, Nicola Peltz, de 31 años. Entre las denuncias más graves figura la cancelación del diseño del vestido de novia de Peltz por parte de Victoria "a última hora", así como la supuesta manipulación de su primer baile como matrimonio.
"Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario donde en el programa estaba planeado que fuera mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba esperando para bailar conmigo", relató Brooklyn. "Bailó de manera muy inapropiada conmigo delante de todos. Nunca me había sentido más incómodo o humillado en toda mi vida".
Testigos presentes en la boda, celebrada en 2022, han corroborado parte de estas afirmaciones. Stavros Agapiou, pareja del DJ británico Fat Tony, declaró en Instagram: "Yo estuve ahí y ella lo hizo, él está diciendo la verdad".
Fuentes cercanas a la ceremonia confirmaron a Page Six que Victoria "se acurrucó" en el cuello de su hijo durante el baile. Según un invitado, la diseñadora "subió al escenario y envolvió sus brazos alrededor de Brooklyn" de manera que provocó que Nicola abandonara el lugar llorando. "Los del lado de los Beckham estaban animando y el lado de los Peltz estaba en silencio", relató el testigo.
Brooklyn también cuestionó la forma en que su familia mide el afecto: "El amor se decide por cuánto publicas en redes sociales, o qué tan rápido lo dejas todo para aparecer y posar para una foto familiar, incluso si es a expensas de nuestras obligaciones profesionales".
Victoria y David no han emitido ninguna declaración oficial sobre las acusaciones. Mientras tanto, las publicaciones del miércoles parecen indicar que el matrimonio ha elegido no responder públicamente a las afirmaciones de su hijo mayor.
Brooklyn Beckham contrajo matrimonio con Nicola Peltz en abril de 2022, momento en el que comenzaron a surgir rumores sobre tensiones entre la actriz y Victoria. La pareja renovó sus votos en agosto de 2025.