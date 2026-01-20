David Beckham responde a los mensajes que publicó su hijo Brooklyn

Tegucigalpa, Honduras.- El exfutbolista, modelo y dueño del Inter de Miami, David Beckham rompió el silencio para referirse a los mensajes que su hijo mayor Brooklyn publicó en su red de Instagram, en los que afirma que no va a reconciliarse con su familia. Beckham se presentó en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) y en ese marcó fue invitado al programa financiero Squawk Box de CNBC donde al hablar de las redes sociales hizo un guiño al mensaje de su primogénito: "Hay que dejar que los hijos cometan errores", dijo con una sonrisa. El mensaje de Brooklyn Beckham, publico en Instagram Stories de su perfil personal, dejó claro que hay un deterioro de la relación con sus padres y que el lo que está haciendo es defender a su esposa la modelo Nicola Peltz. “No quiero reconciliarme con mi familia”, indica el mensaje.

La respuesta velada de David Beckham a frases de Brooklyn como: "Mis padres (Victoria y David Beckham) y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo", fue: "Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden...."A veces hay que dejarles cometer también esos errores". Aunque David se refería al uso de las redes sociales, sin duda es un mensaje entre líneas para Brooklyn que lleva bastante tiempo distanciado de su familia y por primera vez habló y entre otras cosas acusó a su madre de faltas de respeto contra él y su novia el día de su boda.

Qué más dijo David Beckham

Durante la entrevista para el programa financiero ‘Squawk Box’ de CNBC Beckham abordó el peligro de las redes sociales y el uso que hacen los más jóvenes y cómo estas pueden afectar a su salud mental. El ex futbolista detalló que “el poder” que tienen las redes “para bien y para mal” y los errores que, incluidos sus hijos, se pueden llegar a cometer en ellas. “Siempre he hablado de las redes sociales y su poder. Para bien y para mal”, dijo. Además de las palabras en las que reconocía que a los hijos hay que dejarlos que cometan errores, Beckham dijo que “el acceso de los niños hoy en día puede ser peligroso. Lo que he descubierto personalmente, en especial con mis hijos, es que hay que usarlas con buenas intenciones”.

Las declaraciones de David Bekham la recogen medios como Hola! y las reacciones de los fanáticos no se han hecho esperar. "Un buen padre y un señor: el hijo un desagradecido que la vida le enseñará que los padres siempre tienen la razón. Padres hay más que unos y novias y mujeres muchas", escribió una seguidora. Otro mensaje dice: "así se comportan los padres que saben que criaron bien a sus hijos, confían en que sus hijos ADULTOS están bien preparados...".