Brooklyn Beckham contra David y Victoria: El bloqueo en redes que confirma la crisis familiar

Brooklyn Beckham bloqueó en Instagram a sus padres, David Beckham y Victoria Beckham, según confirmaron versiones recogidas por el Daily Mail. La acción cortó de forma directa el vínculo digital entre el hijo mayor y el resto del núcleo familiar.
Tras detectarse que David y Victoria ya no seguían a Brooklyn en la red social, surgieron interpretaciones sobre quién inició el quiebre.
La situación fue aclarada por Cruz Beckham, quien aseguró que la acción partió de su hermano mayor y que el bloqueo alcanzó a varios miembros de la familia.
“Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo... Pongamos los hechos en orden. Ellos se despertaron bloqueados... al igual que yo”, escribió Cruz en sus historias de Instagram.
El distanciamiento no es reciente. Las diferencias entre Brooklyn y su familia se arrastran desde su boda con Nicola Peltz en 2022, un periodo marcado por versiones de tensiones internas que han persistido con el paso del tiempo.
En las últimas semanas, la separación también se evidenció fuera de las redes.
Brooklyn y su esposa pasaron la temporada navideña en Miami y en la residencia de la familia Peltz en Florida, mientras David, Victoria y sus otros hijos permanecieron en el Reino Unido.
Aunque en ocasiones anteriores David y Victoria mostraron gestos públicos de cercanía hacia Brooklyn, su ausencia en eventos familiares relevantes, como el cumpleaños número 50 de David en Londres, reforzó la percepción de una relación deteriorada.
En una entrevista pasada, el hijo mayor de los Beckham subrayó la importancia del respaldo de su esposa, en medio de las tensiones que atraviesa con su familia.
“Siempre habrá gente que diga cosas negativas, pero tengo una esposa que me apoya mucho. Ella y yo hacemos lo nuestro, nos concentramos y trabajamos. Y somos felices”, aseguró.
Beckham también habló sobre cómo enfrenta la exposición pública. En el marco de la Ryder Cup 2025, dijo que su prioridad no es complacer a todos, sino disfrutar de lo que le apasiona junto a quienes lo respaldan: “Me lo estaba pasando bien”, comentó sobre el torneo.
Según medios internacionales, el conflicto inicial se vinculó al vestido de novia; aunque Victoria Beckham debía diseñarlo, Peltz optó por un Valentino, decisión interpretada como un desaire personal por la familia.