Hijo de David y Victoria Beckham rompe el silencio: "No quiero reconciliarme"

Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham publicó varios mensajes en sus historias de Instagram en los que habla de episodios que, según él, evidenciaron un “intento continuo” de sus padres para afectar relación con Nicola Peltz.
La publicación que está en su Instagram Stories, indica que “no quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, por primera vez en mi vida estoy defendiendo mis intereses”. Mientras en el feed aparece esta imagen suya tomado de la mano de su esposa Nicola Peltz.
“He estado en silencio durante años y he intentado mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió la historia.
“Desde que elegí distanciarme, siento paz y alivio", continuó Brooklyn. Mi esposa y yo no queremos una vida diseñada por la imagen, la prensa o la manipulación. Solo buscamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”.
Brooklyn indica que su familia intentó sabotear su matrimonio. “Mi madre bailó de una forma totalmente fuera de lugar frente a todos. Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida”. Asimismo, que esa misma noche dijeron que Nicola “no es de sangre” y “no es familia”.
El joven modelo aseguró que para sus padres “la marca Beckham va primero. El ‘amor familiar’ depende de cuánto publiques en redes sociales o de qué tan rápido dejes todo para aparecer en una foto familiar”.
Brooklyn también habló como su madre después de ofrecerse a diseñar el vestido de novia de Nicola no lo cumplió y a quien le comunicó que no podría hacerlo fue a la madre de Nicola, según recoge People.
Según los medios, la fractura familiar se acentuó en el 50º cumpleaños de David Beckham, en 2025, cuando Brooklyn y Nicola, residentes en Los Ángeles, no asistieron a la celebración principal.
Según Brooklyn el viajó a Londres para el cumpleaños 50 de su papá. “Esperamos en nuestra habitación de hotel tratando de organizar un momento íntimo con él. Rechazó todos nuestros intentos".
Esta es una de las últimas imágenes de la familia junta. Según medios británicos, Nicola y Brooklyn intentaron hacer las paces, pero cada vez que llegaban a un momento feliz, todo volvía a estallar.