¿Por qué se llevan mal? Las claves del distanciamiento entre los Beckham y los Peltz

Las dinámicas familiares dentro de los apellidos más reconocidos del entretenimiento internacional rara vez se desarrollan lejos del escrutinio público. En los últimos meses, una serie de ausencias, gestos medidos y declaraciones indirectas comenzó a perfilar un cambio profundo en la vida de Brooklyn Beckham.
El primogénito de David y Victoria Beckham redujo de forma evidente su cercanía con el núcleo familiar que durante años fue presentado como una imagen cohesionada. Sus apariciones públicas, su agenda personal y su convivencia cotidiana empezaron a girar hacia un entorno distinto al habitual.
El punto de quiebre quedó expuesto el 19 de enero, cuando Brooklyn compartió en sus historias de Instagram un extenso mensaje en el que abordó directamente su relación con sus padres. “He guardado silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió al inicio.
En el mismo texto, el joven de 26 años fue categórico respecto a su postura actual. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, afirmó, sin mencionar de forma directa a su esposa, la actriz Nicola Peltz, aunque su presencia ha sido constante en el trasfondo de la situación.
Brooklyn señaló que durante años la narrativa familiar estuvo marcada por una exposición permanente. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”, escribió. Añadió que recientemente fue testigo de “hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios”.
El conflicto, según su versión, se intensificó antes de su boda celebrada en abril de 2022. “Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”, expuso.
En ese contexto relató uno de los episodios más comentados de aquel enlace. “Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”.
El fundador de la marca Cloud23 aseguró además que fue presionado antes de la ceremonia para ceder derechos vinculados a su nombre. Según explicó, la intención era que firmara un acuerdo que habría afectado su futuro, el de su esposa y el de sus hijos. “Se empeñaron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces entrarían en vigor los términos del acuerdo”, escribió, y añadió que su negativa marcó un cambio definitivo en el trato hacia él.
El día del enlace también ocupa un lugar central en su testimonio. Brooklyn confirmó los rumores sobre el primer baile durante la recepción. “Delante de los 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre me esperaba para bailar conmigo. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, relató.
Tras la boda, la relación continuó deteriorándose. “Desde que empecé a defenderme ante mi familia, he recibido innumerables ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya”, escribió. También aseguró que sus hermanos participaron en confrontaciones en redes sociales antes de que se produjera un bloqueo mutuo, versión que posteriormente fue matizada por su hermano Cruz.
El mensaje incluyó señalamientos directos sobre el trato hacia Nicola Peltz. “Mi familia le ha faltado al respeto repetidamente a mi esposa. Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas con la clara intención de incomodarnos a ambos”, sostuvo.
Brooklyn también relató un intento fallido de acercamiento durante el cumpleaños de su padre. Según escribió, viajó a Londres junto a Nicola, pero no fueron recibidos. “Mi padre rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras por todas partes”. Aseguró que cuando finalmente se aceptó un encuentro, la condición fue que su esposa no asistiera. “Fue una bofetada”, escribió.
En su relato, el joven cuestionó la prioridad que su familia otorga a la exposición pública. “Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero”, afirmó. Señaló que el afecto familiar, según su experiencia, estaba condicionado por la imagen y la presencia constante ante las cámaras.
Como contraste, explicó el cambio personal que asegura haber experimentado tras tomar distancia. “Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”, escribió.