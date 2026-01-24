El conflicto Beckham-Peltz: fuentes revelan el deterioro de la relación antes de la boda de 2022

Un invitado a la celebración corroboró previamente a Page Six que, después de que el cantante Marc Anthony —quien actuó en la boda— invitara al escenario a "la mujer más hermosa de la sala", Victoria "se subió al escenario y rodeó con sus brazos a Brooklyn" y "se acurrucó en su cuello". "Estaba bailando con él de manera muy inapropiada", relató el testigo, añadiendo: "Le quitó ese momento a Nicola, esa es la pura verdad".