El conflicto Beckham-Peltz: fuentes revelan el deterioro de la relación antes de la boda de 2022

Fuentes cercanas a la familia confirman que la relación entre su esposa, Nicola Peltz, y su madre, Victoria Beckham, se deterioró mucho antes de la ceremonia nupcial de abril de 2022.
"No se soportan y no se hablan", declaró una fuente próxima al entorno familiar al medio Page Six en agosto de 2022, apenas cuatro meses después de la boda celebrada en Florida. Según este testimonio, los problemas ya se estaban "gestando" antes del enlace matrimonial.
La misma fuente añadió que "la preparación de la boda fue horrorosa", describiendo una dinámica en la que Peltz, de 31 años, habría excluido sistemáticamente a la exintegrante de las Spice Girls del proceso organizativo.
"No quería que Victoria formara parte de la planificación, y no le informaba de nada. La comunicación era mínima", precisó.
El testimonio recogido entonces señalaba que existía un "drama mezquino constante" que estaba distanciando al aspirante a chef, ahora de 26 años, de sus padres, David y Victoria Beckham, de 50 y 51 años respectivamente.
En aquel momento, se afirmaba que el exfutbolista y la diseñadora de moda no habían "hablado con Brooklyn durante meses".
La situación se intensificó cuando la revista británica Tatler publicó en agosto de 2022 una portada protagonizada por Peltz bajo el titular "La nueva señora Beckham", un gesto que algunas fuentes interpretaron como una declaración de intenciones.
Los allegados sugerían entonces que la actriz de "Bates Motel" podría haber experimentado cierta incomodidad ante los múltiples éxitos de Victoria, particularmente al intentar establecer su propia identidad durante la preparación de sus nupcias.
El lunes pasado, Brooklyn Beckham hizo pública su ruptura con sus padres mediante un extenso comunicado en Instagram Stories de seis páginas.
Entre las acusaciones dirigidas a David y Victoria, mencionó la cancelación del diseño del vestido de novia para Nicola "en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por llevar su diseño, obligándola a buscar urgentemente un nuevo vestido", y el control de "narrativas en prensa sobre nuestra familia".
Brooklyn también acusó a su madre de "secuestrar" su primer baile con Peltz durante la recepción, afirmando que bailó "de manera muy inapropiada conmigo delante de todos". El joven declaró: "Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida".
Un invitado a la celebración corroboró previamente a Page Six que, después de que el cantante Marc Anthony —quien actuó en la boda— invitara al escenario a "la mujer más hermosa de la sala", Victoria "se subió al escenario y rodeó con sus brazos a Brooklyn" y "se acurrucó en su cuello". "Estaba bailando con él de manera muy inapropiada", relató el testigo, añadiendo: "Le quitó ese momento a Nicola, esa es la pura verdad".